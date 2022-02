Ana Milán hace frente a la nueva actualización de WhatsApp con una queja viral

Los últimos años y su gran exposición virtual han convertido a Ana Milán en una de las personas más queridas del panorama nacional. La actriz hizo gala de su naturalidad y simpatía especialmente durante la pandemia, momento en el que consiguió ser la perfecta compañía de todos aquellos que estaban aislados y necesitaban una vía de escape con la que olvidar, momentáneamente, la incertidumbre sobre qué depararía el futuro.

Es por ello que, habiéndose afianzado como uno de los rostros más activos en redes sociales, Ana no tiene reparo alguno en comentar algunos de los temas más candentes de la actualidad, entre los que está la última actualización de WhatsApp. Lleva cierto tiempo rondando la idea de que la famosa aplicación de mensajería podría añadir una nueva función a su interfaz actual, agregando un triple tick a los dos que ya tenía. Uno de ellos significa que el mensaje no ha llegado; dos que ha llegado, y si son azules, que ha sido leído; y el tercer check daría a entender que se ha hecho una captura de pantalla de la conversación. Un cambio que no parece convencer mucho a Milán, que se ha posicionado contra la aplicación a través de su Twitter: “Acabo de enterarme que WhatsApp va a incluir un triple check para avisar que hemos hecho un pantallazo de la conversación. Tú qué quieres, WhatsApp? Jodernos las conversaciones con nuestras amigas? Cómo les preguntamos, “qué respondo, tía?” No tenéis corazón. Ni cabeza”, escribió la actriz, haciendo una crítica que en cuestión de horas se ha hecho viral. Sus seguidores no han dudado en apoyar su opinión al dejar más de 20.000 me gustas en la publicación y un sinfín de respuestas: “Van a acabar con mi única forma de vida, el cotilleo” o “WhatsApp, por favor, no nos hagas esto”, eran algunos de los comentarios. No obstante, algunos ya se han puesto manos a la obra a la hora de ingeniar técnicas con las que ese triple check no detectara que se está capturando la pantalla. Una de ellas sería la de copiar y pegar, una táctica a la vieja usanza que tendrá que volver a la actualidad muy pronto.

Acabo de enterarme que WhatsApp va a incluir un triple check para avisar que hemos hecho un pantallazo de la conversación. Tú qué quieres, WhatsApp? Jodernos las conversaciones con nuestras amigas?

Cómo les preguntamos “qué respondo,tía?

No tenéis corazón. Ni cabeza. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) February 16, 2022

Esta no ha sido la única ocasión en la que Milán ha hecho pública su opinión sobre algún tema viral. En pleno confinamiento, la actriz protagonizó una serie de directos en los que narraba anécdotas personales con las que algunos usuarios se identificaron. Dada su popularidad, Antena 3 quiso contar con ella para lanzar la serie ByAnaMlán, una comedia de dos temporadas en la que se mezcló ficción con realidad, dando lugar a un cóctel de vivencias protagonizadas por la actriz. Las más destacadas son aquellas en las que narra cómo engañó a una de sus amigas, haciéndola creer que había ganado un Goya por interpretar al niño de El Orfanato. Por otro lado, también aseguró haber llamado a su portero creyendo que era su ginecólogo, ya que se llamaban igual, contándole todas las molestias que estaba sufriendo.