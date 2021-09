Irene Villa emula a Ana Milán para hablar de su soltería

Hace unos días, un vídeo de Ana Milán en durante el FesTVal de Vitoria se convirtió en todo un fenómeno viral en las redes. La actriz protagonizó un divertido momento con un reportero que le preguntó si se había dado un tiempo para decidir si estar sola: «bueno, es que a mí me parece que confundir estar soltera con estar sola es un error. Yo puedo estar soltera, pero sola no», contestó. La cosa no quedó ahí, ya que el periodista le preguntó si no le apetecía tener pareja: «¿me estás haciendo una proposición?», contestó, a lo que el reportero no dudó el contestar que nunca se sabe.

Unas palabras que, sin duda, han creado escuela, ya que ahora ha sido Irene Villa quien ha recurrido a la respuesta de Ana Milán para puntualizar su estado civil. Irene Villa ha sido una de las invitadas estrellas a las charlas organizadas por Miguel Sierralta. La psicóloga se ha mostrado muy amable con los periodistas, que le han preguntado cómo ser encuentra en este comienzo de curso: “tenía ganas de que empezara la rutina, aunque me da pena porque lo hemos pasado tan bien en la playa con los niños… pero ellos también lo estaban deseando, al final se lo pasan fenomenal en el colegio”, ha dicho.

Separada desde el año 2018 de Juan Pablo Lauro tras más de un lustro juntos y tres hijos en común, Villa se encuentra en uno de sus mejores momentos. La psicóloga mantiene una excelente relación con su expareja, con quien está en contacto constante por sus hijos. Irene reconoce que la vida es mejor en compañía: “hay momentos en la vida en los que uno necesita agarrarse al amor y a las ganas de vivir porque también se pasa medio, frío, angustia, soledad, incluso tristeza. Lo hemos visto con la pandemia”, ha dicho. Sin embargo, tiene claro quién es el verdadero amor de su vida: sus tres hijos. “Yo estoy más feliz cuando estoy con el amor de mi vida, que son mis tres hijos, o si he conocido a alguien diferente y especial, que esas temporadas en las que he estado sola solísima”, ha recalcado.

La psicóloga ha querido recordar las palabras de Ana Milán: “me ha encantado Ana Milán con lo que ha dicho. Para mí y para todas las solteras del planeta es como nuestra musa, no lo podría haber dicho mejor: “estoy soltera, pero a lo mejor sola tampoco””, ha explicado. “No todo en la vida es tener una pareja, también es tener unas buenas amigas con las que poder hablar de todas estas cosas”, ha sentenciado.

Y es que a ella, la soltería le ha sentado bien, pero no descarta enamorarse de nuevo: “llevo tres años soltera, lógicamente me han pasado cosas maravillosas. No las cuento porque son cosas más íntimas, pero el día en el que yo encuentre a esa alma gemela y a esa persona que ya sea para siempre, os lo voy a presentar. Para mí lo más importante es el amor, es que al final somos amor, es lo que nos mueve”, ha asegurado.

Irene se encuentra muy satisfecha con su vida, pero también se muestra optimista de cara al futuro: “he tenido mucha suerte en todos los sentidos y durante toda mi vida. Aunque el proceso no sea tan positivo en ciertos momentos, al final tienes que decir: “lo mejor está por venir” porque es verdad que hay momentos que no son tan idílicos”, ha recalcado.