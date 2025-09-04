Rosa Benito atraviesa un momento de renovación personal y profesional. Tras años alejada de los focos televisivos, la cuñada de Rocío Jurado ha regresado por la puerta grande como concursante de MasterChef Celebrity 10, donde ha sorprendido por su energía, simpatía y pasión por la cocina. Este jueves se presentó en el FesTVal de Vitoria junto a sus compañeros de edición, mostrando un look colorido y una actitud decidida que dejó claro que está dispuesta a disfrutar al máximo de esta nueva aventura televisiva.

La cocina siempre ha sido una de sus grandes pasiones, y Rosa ha confesado en varias ocasiones su entusiasmo por el arte culinario: «A mí la cocina siempre me ha gustado. Una manguera me encanta, un juego de sartenes…», comentó entre risas. En MasterChef Celebrity, su objetivo no es ser la más competitiva ni asumir un rol de madre del grupo: «Aquí somos todos a una, lo importante es hacer el plato bien y que el espectador se divierta. Al final es televisión», afirmó, dejando claro que su prioridad es disfrutar de la experiencia y transmitir alegría a los espectadores.

Sobre cómo llegó a aceptar el reto, Rosa narró que la propuesta la sorprendió y la hizo reflexionar: «Cuando me llamó mi representante y me dice ‘Rosa, que te quieren en MasterChef’, estaba en unos grandes almacenes y me fui a mi casa a pensarlo. Me entró un tembleque, pero luego pensé: ‘algo que yo he visto y de lo que soy seguidora, ¿por qué no lo voy a hacer?’». Su decisión refleja una actitud abierta a los desafíos, a reinventarse y a aprovechar oportunidades que le permitan crecer tanto personal como profesionalmente.

Rosa Benito actualiza el estado de salud de Amador Mohedano

Más allá del programa culinario, durante la entrevista, Rosa Benito fue preguntada sobre el estado de salud de Amador Mohedano, el padre de sus hijos, y respondió con la prudencia que la caracteriza: «Es el padre de mis hijos, quien tiene que hablar es él, y si no habla, yo no soy nadie para hacerlo. Sé perfectamente cómo está y lo más importante es que mis hijos saben cómo se encuentra. Lo único que quiero es que se cuide y esté bien». Con estas palabras, Rosa dejó claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de su familia y la tranquilidad de sus hijos, demostrando una madurez y serenidad que reflejan la etapa actual de su vida, marcada por la estabilidad emocional y la capacidad de afrontar nuevos retos con energía. Amador, cabe destacar, ha sufrido recientemente un duro golpe al ser ingresado en un hospital debido a su complicado estado de salud.

En el plano sentimental y familiar, Rosa también mantiene viva la memoria de Rocío Jurado, aunque evita desvelar si dedicará algún homenaje concreto en el programa: «Rocío siempre va a estar en mi vida», confesó emocionada. En casa, su forma de cocinar no cambiará: seguirá preparando «ollas grandes» para sus hijos y nietos, sin dejar que la presión del concurso altere sus tradiciones familiares.

Rosa Benito en el FesTVal de Vitoria. (Foto: Gtres)

Además, Rosa mostró su apoyo a su sobrina Gloria Camila, quien está a punto de comenzar su andadura en Supervivientes All Stars, valorando la importancia de ser feliz y disfrutar de los proyectos personales: «Todo lo que sea ser feliz con uno mismo, yo lo aplaudo. Que lo disfrute, como yo disfruto MasterChef». La concursante subraya que lo importante no es ganar, sino vivir la experiencia, compartir con los compañeros y hacer reír y entretener al público, demostrando su compromiso con la televisión como medio de entretenimiento y conexión con los espectadores.