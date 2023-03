El romance fracasado de Preysler y Vargas Llosa y la fecha internacional por la que quedó marcado

Lo de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa podría decirse que ha sido un romance al más puro estilo de una telenovela. Pese a que todo parecía ir viento en popa entre ellos, era a finales del 2022 cuando se daba a conocer su inesperada ruptura con unos motivos que supuestamente giran en torno a los celos por parte del Premio Nobel hacia el estilo de vida de la también conocida como «reina de corazones», marcado por una fuerte presencia de los medios de comunicación al ser una de las mujeres más destacadas del panorama nacional. Algo a lo que el peruano no parecía acostumbrarse, motivo por el que optaban por tomar caminos separados y poner fin así a una historia de amor de casi diez años de duración.

Para remontarse al inicio del romance entre la filipina y el escritor hace falta llegar al 2015. Aunque no fue hasta junio cuando salieron a la luz las primeras imágenes en común de la incipiente pareja, todo apunta a que su noviazgo comenzó en la noche que tuvo lugar la celebración de los Oscar 2015, concretamente el 22 de febrero. A lo largo de esa jornada, Mario e Isabel se reencontraron después de casi dos décadas. Y es que, en 1986 ella hizo una entrevista al que más tarde sería su pareja para la edición española de ¡Hola!, llegando a conocer a la que después sería su archienemiga, Patricia Llosa, mientras que Preysler aún estaba inmersa en un matrimonio con Miguel Boyer, que fallecía el pasado 2014.

Cuando Vargas Llosa y Preysler volvieron a cruzar miradas, probablemente no llegaron a imaginar lo que les depararía un tiempo después. Y es que, aunque el escritor aún estaba casado con su ex esposa, no tardó en expresarle su deseo de firmar el divorcio, comenzando a salir semanas después con Isabel para sorpresa de personas de todos los rincones del planeta y especialmente de los hijos del protagonista, que nunca habían visto con buenos ojos esta unión, quizá porque trajo consigo la ruptura de su progenitora con su padre.

A lo largo de todo este tiempo, la madre de Tamara Falcó y el que fuera su novio se han dejado ver públicamente y de manera conjunta siempre que sus agendas lo han requerido. La reina del papel couché se convirtió rápidamente en uno de los pilares fundamentales en la vida de su pareja, o al menos eso parecía antes de que todo saltara por los aires. Y es que, una vez se confirmó su ruptura, comenzaron a salir a la luz una serie de datos que indicaban que Mario nunca había terminado de encontrar esa felicidad en su noviazgo con Isabel dada la exposición mediática a la que estaban sometidos, habiendo preferido siempre mantenerse en un segundo plano que a veces resultaba imposible de alcalzar. Sin embargo, la madre de Ana Boyer achacaba esta separación a los celos «infundados» por parte del peruano, razón por la que ahora gozan de vidas totalmente distintas. Mientras Preysler ha optado por centrarse en el cariño de sus hijos y en sus proyectos profesionales, todo indica que Vargas Llosa ha retomado su relación sentimental con la que fuera su esposa, aunque ninguno de los dos lo ha querido confirmar por el momento.