Ana Boyer reaparece tras la muerte de su hermana Laura

Apenas veinticuatro horas después de que recibiera la noticia del fallecimiento de su hermana Laura, Ana Boyer (33) ha reaparecido en sus redes sociales y no precisamente, para hacer ninguna alusión pública a su pérdida. La hija de Miguel Boyer ha compartido una imagen en la que aparece uno de sus dos hijos fruto de su relación con el tenista español Fernando Verdasco (39), en la cama; demostrando así, que continúa con su rutina. «Saturday mood» (Estado de ánimo de sábado), ha escrito la empresaria.

Laura Boyer falleció este jueves a los 57 años en su domicilio, ubicado en el barrio madrileño de El Viso, una de las zonas más exclusivas de la capital. No se conocen, por el momento, muchos detalles sobre las causas que han llevado a su muerte, aunque sí ha trascendido que llevaba tiempo luchando contra un cáncer.

Ana Boyer y Laura no mantenían ningún tipo relación. Prueba de ello, es que la hija de Isabel Preysler (72), no apareció en el tanatorio ni posterior entierro de su hermana, al que sí acudieron su otro hermano, Miguel Boyer Jr., del matrimonio formado por el que fuera ministro de Economía de Felipe González y tercer marido de la socialité, y la ginecóloga Elena Arnedo; así como sus hijos Hugo, Gonzalo, Antonio y Amos. En 1986 Laura Boyer se casó con Luis Imedio, su novio de toda la vida, con quien tuvo dos de sus cuatro hijos; pero su relación acabaría en divorcio años más tarde. Entonces, Laura Boyer se casó con Antonio González, con el que tuvo a los gemelos Amos y Antonio.

Según desveló Laura en unas declaraciones para la revista Lecturas, que coincidieron con su no invitación a la boda de Ana con el deportista en Mustique, una exclusiva isla del Caribe, en 2017, la culpa de la nula relación entre las hermanas la tendría la propia Isabel Presley. «Nunca he tenido relación con ella (…) su madre se preocupó desde muy pequeña de que Ana no nos tuviera cariño ni a mi hermano ni a mí», expresó.

Asimismo, a sus palabras, se sumaron otras fruto del malestar de Laura por el reparto de la herencia del economista, profesor y político español, que falleció el 29 de septiembre de 2014 en la clínica Ruber Internacional, donde había ingresado en estado crítico aquejado de una embolia pulmonar. La salud del economista se resentía desde 2012 cuando sufrió un ictus que le obligó a pasar varios meses en un hospital y del que nunca llegó a recuperarse del todo. «He renunciado a mi parte en favor de mis hijos y ellos no me han dicho que hayan firmado nada», dijo entonces Boyer. «Ni nos va ni nos viene. Ella se ha quedado con todo. Isabel no nos ha dado ni un mísero reloj para recordar a mi padre. Solo quiero un inventario y lo que dice el testamento y la legislación», añadió.

En el funeral de Miguel Boyer, Laura estuvo arropada en todo momento por Tamara Falcó, que sí ha expresado públicamente sus condolencias a la familia por el fallecimiento de Laura, «es un momento tristísimo», en lugar de por Ana, que se mantuvo detrás, sin dirigir la palabra a su hermana.