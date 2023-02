Ana Boyer, la dura relación con sus hermanos por parte de su padre

La familia Boyer ha comunicado hoy una mala noticia. Laura Boyer, primogénita de Miguel Boyer y Elena Arnedo, ha fallecido a los 57 años rodeada de sus cuatro hijos. Pocos detalles se conocían de su vida más privada, pues tanto ella como su hermano decidieron mantenerse siempre en un discreto segundo plano. Lo que sí era una realidad era la nula relación que tenía con su hermana Ana, que se desconoce si acudirá a darle el último adiós.

Pero, ¿cómo era realmente su relación? Cuando Ana llegó al mundo, Laura tenía 23 años, pero la diferencia de edad no fue realmente el problema de su enemistad. La fallecida hija de Miguel siempre culpó a Isabel Preysler de haberla alejado de sus hermanos. «Es que nunca he tenido relación con ella. Su madre se ocupó de que Ana no nos tuviera cariño ni a mi hermano ni a mí», dijo. Unas palabras con las que dejó clara la nula relación con su hermana, que se hizo más que notable en 2014 con el fallecimiento de Miguel Boyer. En el funeral, Laura estuvo arropada por Tamara Falcó, con quien no le une ningún vínculo familiar, mientras que Ana se mantuvo detrás, sin dirigir la palabra a su hermana.

Pero el problema vino después, con la herencia. «Se repartirá pronto y es lo que es», dijo Ana Boyer para ¡Hola!, dejando claro que, a pesar de no tener relación con sus hermanos, no haría falta mediar con ellos para este asunto: «No creo que haya ningún tipo de confusión. La herencia que hay se repartirá dentro de poco y es lo que es. No sé si está a punto, pero no creo que quede mucho. Con mis hermanos por parte de padre siempre he tenido muchísima menos relación».

Dos años después del fallecimiento de Miguel, ninguno de sus hijos había recibido la parte que le correspondía de su legado. «Isabel no nos ha dado ni un mísero reloj para recordar a mi padre. Solo quiero un inventario y lo que dice el testamento y la legislación», dijo el hermano pequeño de Laura. Pues, si hay una realidad, esa es que los hijos de Boyer siempre han culpado a la socialite de haber creado esta mala situación. Unas malas palabras continuas contra Preysler que Ana Boyer no habría perdonado jamás.

Tal era la situación que incluso la marquesa de Griñón llegó a confirmar a la prensa que la relación de Ana y Laura «era tensa». Y es que, tanto Laura como Miguel nunca le perdonaron a su padre que hubiese roto la familia para comenzar con otra mujer. Boyer se enamoró de Isabel Preysler, con quien decidió formar una nueva familia, pero los ‘hermanastros’ nunca estrecharon lazos. Lo cierto es que Ana creció sin Laura y Laura sin Ana. Tanto es así que, incluso, la hermana de Tamara Falcó ni si quiera invitó a la familia de su padre a su boda. Ahora, habrá que esperar para ver si la mujer de Fernando Verdasco se acerca al entierro para despedirse de la hermana con la que nunca tuvo relación.