Rocío Carrasco ha hablado tras 25 callada. Lo ha hecho en forma de documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ -cada domingo se emitirán 2 nuevos capítulos-. Si bien se conocía la versión de su ex pareja, Antonio David Flores, ahora la hija de ‘la más grande’ ha dado voz a sus sentimientos y ha revelado el infierno que ha vivido todos estos años en los que ha tenido que escuchar en reiteradas ocasiones que, tanto la opinión pública como los medios de comunicación le tachasen de “mala madre”. La miniserie que contará con 12 episodios ha traído cola y varias consecuencias. La primera de ellas, ha sido el despido inminente de el ex guardia civil de todos los programas que formen parte de Mediaset. Fue el pasado lunes cuando Carlota Corredera anunció en ‘Sálvame’ que el colaborador no volvería a formar parte del formato. Un duro mazazo ahora que su mujer, Olga Moreno tiene previsto poner rumbo a Honduras, pues es una de las concursantes estrella de ‘Supervivientes 2021’. Este sábado, Rocío Flores se ha acercado hasta la casa de su padre para mostrarle todo su apoyo.

En su llegada al domicilio, Rocío se ha mostrado desanimada y cabizbaja. De hecho, no ha querido hacer ningún tipo de declaración a los medios que aguardaban su llegada. Tan solo se ha limitado a decir antes de entrar al portal: “No voy a decir nada chicos, gracias”. Tras el estreno de la docu-serie de su madre, la nieta de ‘la más grande’ se puso en contacto con el programa para dar su opinión en directo, pero no fue posible. Visiblemente molesta con la situación, al día siguiente decidió grabar unos stories en su perfil de Instagram para explicar el porqué no se había pronunciado.

“Ayer con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo lo que yo escuché y viví anoche intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más”, dijo la hija de Rocío Carrasco. Rocío Flores explicó que desde el espacio no le permitieron intervenir: “no se vio oportuno, no se me dejó”. Además, quiso recalcar que hacía el vídeo para que se entiendiese un poco el contexto de su “silencio” tras las primeras declaraciones de su madre.

Quien sí ha querido expresar cómo se siente tras este giro inesperado de los acontecimientos, ha sido Antonio David Flores. A través de ‘El programa de Ana Rosa’, el que fue colaborador de ‘Sálvame’ hizo llegar un mensaje que quiso que se leyera de manera íntegra para así evitar ‘malentendidos”. “Estoy anímicamente mal, pero tranquilo porque dónde tuve que hablar, hab.é. Estuve durante 3 años investigado y ahora estoy siendo juzgado por segunda vez. Me están juzgando dos veces. Primero lo hizo la justicia y ahora la opinión pública. He perdido mi trabajo. No soy la persona que se describe en ese documental y llegado el momento hablaré. Agradezco también todas las muestras de apoyo que estoy recibiendo. Confío plenamente en mis abogados”, comunicó el ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’.