Rocío Flores disfruta del domingo “cerca” de su madre

Quedan dos horas aproximadamente para que se emitan dos nuevos episodios -capítulos 5 y 6- del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. En esta nueva entrega, se tratará el final del matrimonio entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores y la adopción de Gloria Camila y José Fernando, entre otras cosas. Su hija, Rocío Flores ha pasado unos días en Madrid, pero no ha estado sola, sino que ha estado acompañada en todo momento por su tía. Este domingo, Rocío Flores ha pasado el día junto a unos amigos y la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, con quien mantiene una excelente relación desde siempre. Las jóvenes se han dejado ver por las inmediaciones de un Centro Comercial de la capital. Además, han comido juntas en un restaurante americano, tal y como se ha podido ver a través de las redes sociales de la hija de Rocío Carrasco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

La nieta de ‘La más grande’ ha permanecido en silencio ante los medios de comunicación en cada una de las ocasiones que le han preguntado por este entramado familiar que les ha colocado en el ojo del huracán. Sin ir más lejos, esta misma tarde ha optado por seguir la misma línea cuando era preguntada por la agencia Gtres sobre el documental de su madre. “Gracias chicos”, ha respondido con mucha educación.

Rocío Flores intentó intervenir en el estreno de la docu-serie de su progenitora, pero no le dejaron entrar en directo. A través de su cuenta de Instagram explicó el motivo por el cual no se había pronunciado. “Ayer con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo lo que yo escuché y viví anoche intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más. Solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco el porqué no me he pronunciado”, dijo por aquel entonces.

Han pasado los días y lejos de dar más explicaciones ha preferido mantenerse en un segundo plano y cerca de los suyos. De hecho, aprovechando su estancia en Madrid -viaje que ha realizado para debutar como modelo para una firma estética-, la ex concursante de ‘Supervivientes 2020’ almorzó el domingo con José Ortega Cano, Ana María Aldón, su hijo y Gloria Camila en un restaurante cerca de la vivienda del ex torero.

El silencio de Antonio David Flores

Por otro lado, su padre, Antonio David Flores, también ha optado por la mismá dinámica que su hija. Debido a la situación que está atravesando y que Rocío Carrasco le ha acusado de presunto malos tratos, el ex guardia civil tan solo hizo una declaración hace unas semanas. “Estoy anímicamente mal, pero tranquilo porque donde tuve que hablar ya hablé. Estuve 3 años investigado y ahora estoy siendo juzgado por segunda vez. Me están juzgando dos veces. Primero me juzgó la justicia y ahora la opinión pública. He perdido mi trabajo. No soy la persona que se describe en ese documental y llegado el momento, hablaré”, dijo en un comunicado que se emitió en ‘El Programa de Ana Rosa’.