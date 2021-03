Rocío Flores sale de la cueva en plena vorágine mediática sobre su familia

Rocío Flores es una de las personas más buscadas en el país actualmente. Hoy la hemos encontrado en la madrileña zona de Pacífico, lejos de su casa de Málaga. ¿Qué ha venido a hacer a la capital? La respuesta es grabar un spot publicitario para una tienda de cosmética que ha confiado en ella como imagen. Buena elección puesto que su sola presencia genera todo un caos mediático a raíz de la emisión del desgarrador documental de su madre.

La hija de Antonio David Flores sigue creciendo en su carrera como influencer. Desde que saliera de ‘Supervivientes’ ha gozado de varios contratos publicitarios para convertirse en imagen de tiendas o productos. En esta ocasión ha sido una clínica especialista en el microblading (técnica de maquillaje semipermanente para reconstruir las cejas carentes de pelo) la que se ha llevado el gato al agua contando con ella como reclamo.

Todos los focos están puestos sobre ella después del relato de Rocío Carrasco pero Rocío Flores todavía no ha querido pronunciarse. A su salida de su compromiso laboral le esperaba una nube de fotógrafos y reporteros que buscaban preguntarle sobre todos los asuntos de actualidad: los supuestos malos tratos de Antonio David a su madre, su relación con Ortega Cano, el fichaje de Olga Moreno por ‘Supervivientes’, etcétera.

La respuesta de la joven a las preguntas ha sido siempre la misma: silencio sepulcral. No quiere intervenir en ningún asunto que pueda ser susceptible de titular en un medio de comunicación. La expectación es máxima por conocer qué piensa Rocío Flores de todas las revelaciones que está haciendo su progenitora, con quien no se habla desde hace casi una década, pero no está dispuesta a exponerse.

Sus anteriores imágenes tuvieron lugar también en la capital española hace unos días. En ellas se despedía muy emocionada de Olga Moreno, a quien considera su segunda madre. La mujer de su padre parte hacia Honduras para vivir la aventura que hace tan solo un año experimentó la propia Rocío Flores.

«Rocío Flores está mal»

Son las palabras de una persona con fundamento para hablar de la nieta de ‘La más grande’. Jorge Pérez conoce muy bien a Rocío Flores ya que ambos compartieron convivencia el pasado año en ‘Supervivientes 2020’. Mordiéndose la lengua todo cuanto ha podido, Jorge desvela que habló con ella recientemente: «La noté tan mal, tan baja… ya fue una cosa que si no lo hago, reviento. Si no muestro este afecto, este cariño, esta admiración que la tengo porque al final no hay que olvidar que en este juego de tronos los grandes perjudicados son dos niños. Lo está pasando súper mal. El Guardia Civil tiene claro que para su amiga el documental de Rocío Carrasco tiene que estar siendo muy duro: «Ahora que estaba en un momento de normalidad, volver a revivir todo esto, y cuestionando a su padre, valorando si su madre tiene razón o no, me imagino que tiene que ser caótico mentalmente», argumenta.