A golpe de comunicado: Sonsoles, la que fuera amiga de Antonio David Flores, se pronuncia

Tan solo se han emitido cuatro episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ , y el documental ya ha traído algunas consecuencias. La primera fue el despido fulminante de Antonio David Flores de cualquier programa que fuera emitido en Mediaset. Conforme avanza el relato de la hija de Rocío Jurado, aparecen más protagonistas en una historia que ha dejado helada a la crónica social de nuestro país. El pasado domingo, la hija de ‘la más grande’ confesó en la docu-serie que protagoniza que, mientras estaba embarazada de su segundo hijo -David-, el ex guardia civil le fue infiel con una mujer llamada Sonsoles.

A lo largo de toda la semana, dicho nombre no ha parado de sonar en diferentes medios de comunicación tanto en televisión como en prensa. Este sábado, María Patiño ha empezado ‘Socialité’ anunciando una importante noticia: Sonsoles ha emitido un comunicado de tres páginas de extensión que han leído en el citado formato. Tras la repercusión de la última emisión de la miniserie, se ha visto obligada a pronunciarse a través de un escrito que recoge punto por punto cómo se ha sentido y cómo se siente, ya que no es un personaje público y busca la discreción, pero, sobre todo, quiere evitar que se le relacione con este turbulento episodio de la vida del ex matrimonio.

Sonsoles, llega a decir que tiene un «estado de nerviosismo, ansiedad e impotencia» por todo el revuelo mediático y considera que se está vulnerando su derecho al honor y a la intimidad y que todo esto está repercutiendo en su “entorno”. Por otro lado, ha explicado que se han hecho juicios de valor y que eso puede lesionar su dignidad. Sin duda, otra de las claves que la podrían haber llevado a tomar esta determinante decisión. Además, ha rogado que se ponga fin de inmediato a la «intromisión ilegítima y al salvaje acoso público” que está recibiendo desde hace ya varios días.



En caso de que esto no sea así, “emprenderá acciones legales”. Sea como fuere, de manera indirecta, se ha convertido en una de las protagonistas del documental de Rocío Carrasco.

La conversación entre Sonsoles y María Patiño

La presentadora del formato ha explicado que, en enero Sonsoles se puso en contacto con ella con cierta preocupación. Le contó que ella ya tenía su vida y que vivía en un lugar diferente, pero que tenía cierto miedo por si se volvía a revivir todo el entramado entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. “Ella vivía con angustia cuando Antonio David fue contratado por ‘Sálvame’ como colaborador”, ha confesado María Patiño en pleno directo. “Yo la dije que no creía que pasara nada porque por aquel entonces, no se especulaba con el documental de Rocío Carrasco porque no se sabía”, ha explicado la periodista.