‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha tenido impacto social, mediático y político. La docuserie de Rocío Carrasco que ha llegado a su fin, ha sido un fenómeno televisivo que no solo ha conseguido una altísima audiencia, sino que ha servido de ayuda a otras mujeres.

Otras víctimas de violencia de género y violencia vicaria -la que ejerce el maltratador sobre la mujer utilizando a los hijos- que, como han manifestado, se han visto reflejadas en el testimonio de la hija de Rocío Jurado. Han sido 12 episodios y 2 entrevistas en directo donde ha relatado lo que ha callado en los últimos 20 años, con la única intención de ser escuchado y creída, como ella misma confesaba durante su última intervención en directo en plató.

‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ no solo ha sido una catarsis para su protagonista. En su última intervención con Carlota Corredera, una semana después de la emisión del último capítulo, supo el alcance de su testimonio. Todo gracias a haber sacado fuerzas para verbalizar lo que ha vivido junto a su exmarido, sus hijos y los Mohedano. Carrasco se ha convertido en un icono feminista. De hecho, en la entrevista del 2 de junio, las redes se inundaran de avatares rosas. Fue lo que la presentadora gallega denominó ‘una marea rosa’, que no hizo más que emocionar a la protagonista.

«No esperaba ser abanderada de nada, pero ahora lo soy con gusto. Al principio me asustaba crear expectativas y defraudar. Hoy, si lo soy, bienvenido sea», respondía la madre de Rocío Flores. «Me he dado cuenta de que soy feminista, neófita, pero me muero por aprender, por saber y poder aportar más granitos de arena».

Y tiene claro cómo va a seguir haciéndolo. Entre sus planes tiene previsto «hacer muchas cosas como hacer un concierto benéfico en el que canten mujeres». Pero además subastar el icónico traje fucsia que ha lucido a lo largo del documental. Unas acciones cuyos beneficios destinará a la lucha contra la violencia de género.

El traje

Todo lo que ha rodeado la grabación de la docuserie ha estado muy medido hasta el más mínimo detalle. Nada se ha dejado al azar. Y eso ha incluido el ‘outfit’ con el que hemos visto a Rocío Carrasco romper su silencio de más de dos décadas semana a semana, desde el pasado 21 de marzo. «No lo elegí yo, fue la opción que elegimos todos entre varias que teníamos, pero el artífice fue Adrián Madrid», ha aclarado haciendo referencia a uno de los responsables de La Fábrica de la Tele -productora del documental-.

Se trata de un traje de chaqueta que Rocío combinó con top lencero y zapatos negros. Blazer, con marcadas hombreras al estilo Balmain, y pantalón fluido, que firma Bleïs, cuya responsable es la diseñadora Blanca Rodríguez. Un traje de la colección primavera-verano 2020 cuyo precio es de 655 euros y que, originalmente lleva un cinturón marcando la cintura, del que se ha prescindido en esta ocasión.

El color es muy significativo. Un tono que se ha convertido en tendencia y que es símbolo del empoderamiento y de la lucha por los derechos de las mujeres. Y según los expertos en comunicación no verbal, es una tonalidad que se asocia a la Resurrección, al renacer.