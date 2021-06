Los titulares más impactantes de Rocío Carrasco en el documental de Telecinco

Las más de 60 horas de grabación de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ han dado mucho de sí. Y eso que solo se han emitido unas pocas muy bien seleccionadas. Rocío Carrasco ha realizado la mayor confesión de su vida, que a su vez se ha convertido en un formato estrella, un programa irrepetible que ya forma parte de la historia de la televisión en España. Este miércoles, la hija de la Jurado cierra el ciclo con una esperadísima entrevista que tendrá lugar en Telecinco a las 22 horas. En ella, contestará a las preguntas de periodistas y colaboradores, intento aportar claridad sobre aquellas franjas en las que aún queden dudas.

Y eso que Rociíto ha sido bastante clara en su relato, llegando a emocionarse en muchas ocasiones tras soltar alguna bomba. Todas las palabras que pronuncia, muy bien pensadas, son importantes pero lo cierto es que a sus espaldas ha dejado grandes titulares que merece la pena recordar:

«No denuncié a mi hija y nunca la denunciaría»

Son varias las voces que se han preguntado porqué, tras sufrir la cruel agresión por parte de Rocío Flores, su madre no quiso acudir a la policía. «No denuncié a mi hija y nunca la denunciaría», pronunció rotunda al respecto, dejando claro que lo más importante para ella es proteger a su hija. Pese a todo. Pese a todos.

«Si me hubiera suicidado, ese ser hubiera culminado del todo su obra»

Tras su intento de suicidio, Rocío llegó a esta dolorosa conclusión y es que, según lo que dio a entender, el objetivo de su ex es hundirla en todos los aspectos posible. Por fortuna, cambió radicalmente de idea. «Cuando tomé conciencia de la barbaridad que había hecho… era una soberana putada para los míos, pero en ese momento no piensas en nada ni nadie. No quería volver a ver el odio en mi hija, ni sentirme mala madre, ni sentir que he perdido a las dos cosas más importantes de mi vida», concluyó con tristeza».

«Rocío Jurado no deja nada de dinero a mis hijos porque así lo decidió en su última voluntad»

Uno de los grandes misterios es porqué Rocío Jurado, que repartió su herencia entre casi toda de su familia, no dejó nada a sus nietos Rocío y David. Según su hija, es porque lo decidió al poco de morir, quizás pensando que ese capital podría caer en manos de Antonio David Flores. «Rocío Flores no tiene nada de su abuela, ni siquiera a la que su abuela parió, porque ella lo ha decidido».

«No creo que fuese una decisión acertada desgraciadamente para ella»

Eso fue lo que dijo sobre la boda de su madre y José Ortega Cano, unas palabras que no sentaron nada bien al diestro. Además, mientras que él reconoció que le guardaba cierto cariño, Carrasco no dudó en afirmar que «tengo buena relación con su familia, con sus sobrinas… pero yo con él no tengo que tener nada, no tengo nada pendiente bueno (…). No es que ya no le tenga afecto es que no quiero que pertenezca a mi vida».