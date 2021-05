Este sábado una de las invitadas al ‘Deluxe’ ha sido Marta López. La colaboradora de televisión se ha convertido en la segunda expulsada oficial de ‘Supervivientes 2021’. De hecho, desde que inició su aventura en Honduras fue muy criticada a través de las redes sociales. Ya en España, se ha sometido al polígrafo de Conchita y ha dejado claro en qué punto está su relación con Olga Moreno, una de las amistades que se lleva tras su paso por la Isla. Nada más iniciar la conversación con Jorge Javier Vázquez, ha querido dejar claro que no entiende todo lo que se está diciendo de ella. “La verdad es que estoy asustada, Jorge. Estoy un poco impresionada y no entiendo muchas cosas. Lo que no quiero es que me matéis por decir lo que siento y lo que pienso”, ha comenzado diciendo.

“No entiendo todos los reproches hacia Olga. Al igual que tampoco comprendo la culpa que se le echa y que se me insulte porque he creado una amistad con ella”, ha añadido. Después el presentador ha querido saber si cree que la unión con la pareja de Antonio David Flores ha sido uno de los motivos por los cuales la audiencia ha sentenciado su permanencia en el reality más extremo de la televisión. “Al salir, la gente me ha dicho que ha sido por Olga y por Melyssa Pinto”, ha contestado sincera.

Pese a que ha dejado claro que quiere seguir manteniendo una bonita amistad con Moreno, algunas de sus palabras podrán causar un posible distanciamiento entre ambas mujeres. Cuando Conchita le ha preguntado a Marta López sobre si ella y Olga han hablado de Rocío Carrasco fuera de cámaras, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ se ha puesto nerviosa y ha dicho que esa pregunta no piensa contestarla. “Sí que hemos hablado de ella, pero no la hemos criticado. Simplemente, hemos hablado de cosas que Olga ha vivido y lo hemos hablado porque nos ha dado la gana… Sé que le vais a dar la vuelta y no lo vais a comprender. No ha criticado a Rocío Carrasco, tan solo ha hablado de momentos puntuales”, ha reconocido finalmente. “La que acabas de formar”, ha dicho Vázquez.

Marta López aclara su relación con Rocío Flores

“Me habían dicho que estaba molesta conmigo”, ha explicado Marta López para después confesar que hace unos días coincidió con Rocío Flores en un plató de televisión y que tuvieron la oportunidad de hablar. “Me dijo que no le había gustado mi actitud en el concurso con Olga”, ha contado la televisiva dejando claro que fue una conversación tranquila y desde el respeto. “Yo le dije que no lo entendía. Ella consideraba que yo sacaba mucha información de Olga”, ha contado. “Olga es mayor y sabe cuando tiene que hablar y cuando no. Ella necesita hablar. Cuando llegamos al concurso vimos los dos primeros episodios de Rocío Carrasco”, ha sentenciado.