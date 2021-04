Han pasado cuatro días desde que Rocío Carrasco hizo su entrevista más complicada. La hija de Rocío Jurado tomó la decisión de estar el pasado miércoles 22 de abril en el plató de su propio documental para “aclarar algunos puntos”, ya que la mini serie ha llegado al meridiano de su emisión. “Si espero al final es mucha la información que tengo que explicar, por eso he decidido hacerlo ahora”, dijo en una llamada a Carlota Corredera. A lo largo de todas estas semanas, numerosas personalidades y rostros conocidos se han posicionado de su lado. Este sábado se ha celebrado en Ibiza el Festival del Cine y la actriz Itziar Castro -que también estuvo presente de forma online en la reaparición televisiva de Rociíto-, se ha pronunciado sobre la historia de la hija de ‘La más grande’.

“Yo no solo la creo, sino que la apoyo. Soy amiga de Carlota Corredera y de la directora del documental y sé lo que hay detrás de todo el documental”, ha confesado a la agencia Gtres. A la pregunta sobre qué le parece que se le cuestione a una mujer presuntamente maltratada, Castro ha respondido que “a las mujeres siempre nos cuestionan y parece que si somos fuertes no somos suficientemente buenas para sufrir”. Antes de marcharse ha dicho que espera que reabran el caso de Rocío Carrasco. “Que la justicia dicte justicia. Luego en las cosas personales no me voy a meter”, ha sentenciado mostrando así todo su apoyo a la hija de Pedro Carrasco.

Fue en la histórica entrevista realizada por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera donde también estuvo presente otra conocida actriz. Yolanda Ramos, intérprete ‘Paquita Salas’ -que se mostró en todo momento muy emocionada e incluso llegó a pedir disculpas “por no estar a la altura”-, quiso arropar de manera virtual a su amiga. “A mí nunca me han maltratado físicamente, pero sí moralmente, de manera que no puedo ser independiente y no me veo a mí misma. Yo no te creí cuando me dijiste lo pasó con tu hija y pensé que exagerabas ¿Sabes por qué? Porque yo como tantas otras hemos sido maltratadas y no nos han dejado ser. Cuando yo cantaba mis derechos me decían que era una exagerada también, por eso no te creí. Te doy las gracias ¿Tus amigas hemos estado a la altura contigo? Aunque tú me digas que sí, yo creo que no», expresó Ramos.

«Habéis estado todo lo que yo os he dejado que estuvierais. Por esa forma de ser que yo tengo, por esa vergüenza absurda de no querer todas las cosas tal y como son, porque muchas veces se tiene un sentimiento de culpa que te planteas si eres la persona que describen… Yolanda es amiga mía, no compañera, no es conocida, es amiga”, contestó Carrasco.