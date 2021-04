‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha provocado todo tipo de reacciones. Entre ellas destacan las de Ana María Aldón. La mujer de José Ortega Cano ha sufrido los daños colaterales del documental de Rocío Carrasco, pues tal y como ha confesado en varias ocasiones, la salud del torero se ha visto afectada por todo este entramado familiar. “Estoy harta”, llegó a decir durante una de las tardes en las que formó parte del grupo de colaboradores de ‘Viva la Vida’. Incluso confesó a Emma García que no le “extrañaba” que la hija de ‘La más grande’ no cogiera el teléfono a Rocío Flores. Declaraciones que, desde luego, han traído cola.

“Entiendo a las dos partes y sé que es muy duro para las dos partes y quiero decir que yo no me pongo de parte de nadie. Ni a favor ni en contra de nadie. Es que no es ni apoyar ni estar en contra ni a favor. Es muy dura la situación para todos. No voy a echar tierra ni a uno ni a otros. Que se arreglen y ya está. Es que esa es mi posición. Yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie. De nadie”, ha contado a la agencia Gtres a la vez que ha hecho hincapié en que sigue manteniendo buena relación con la nieta de Rocío Jurado pese a los rumores de un posible distanciamiento.

La diseñadora ha relatado el sufrimiento que tiene la familia desde que el pasado 16 de marzo se anunció en Telecinco que Rocío Carrasco iba a hablar tras más de 20 años en silencio. “Imagínate lo que llevan pasando esos hijos. No estoy ni a favor ni en contra de nadie. Me parece ridículo. Yo soy humana, tengo sentimientos y me puedo poner en la posición de unos y de otros sin tener que atacar ni lapidar a nadie”, ha dicho sincera.

Por otro lado, Ana María Aldón ha revelado que no ha felicitado por su cumpleaños a Antonio David Flores. “Yo no, es que yo ni sabía que era su cumpleaños la verdad”, ha explicado para después dar a conocer el verdadero motivo por el cual no ha tenido un acercamiento con el ex guardia civil. “A mí tampoco me felicita nadie, te hablo por mi. Yo felicito a mis hijos, a mi marido, a mi familia cercana, pero yo no sabía ni que era el cumpleaños”, ha dicho

Quien sí se ha encargado de compartir una instantánea a través de las redes sociales ha sido Rocío Flores. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha publicado una fotografía en la que sale junto a su padre, unos globos y una enorme palmera de chocolate en la que se puede leer: “Felicidades, jefe”. Gesto que demuestra que está al lado de su progenitor en estos duros momentos por los que están pasando.