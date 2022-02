Cada vez que Rocío Carrasco hace una aparición pública, algunos de sus comentarios consiguen dinamitar el panorama nacional. Eso ha sido lo que ha pasado en la última ocasión, cuando en la segunda entrega de Montealto aprovechó para arremeter contra Raquel Mosquera, acusándola de no haber sido del todo sincera con la audiencia y con sus seres queridos al hablar de la herencia del que fuera marido de la Jurado.

Al indagar en una de las estancias de la que fue la casa de Rocío Jurado, la ex de Antonio David Flores encontró unas medallas que pertenecieron al boxeador en vida. Un detalle que alegró notablemente a la madre de Rocío Flores, que en medio de todas las emociones positivas lanzó un mensaje con dardo hacia Mosquera: “Ella ya no es la viuda de mi padre, ¿no? Porque ahora está casada… Bueno, no sé. No me han dado nada, solo tengo lo que tenía mi madre. Eso no es verdad, las cosas no son como se han contado. Estas medallas se van a ir para mi casa, que ya está bueno lo bueno”, sentenciaba Rocío, dejando entrever que no tenía intención alguna de compartir el recuerdo con la que fuera esposa de su padre.

No tardó en llegar la reacción de la colaboradora de Viva la vida, que aprovechó una de sus redes sociales para responder a la hija del que fue su marido: “Yo seré la viuda del gran ‘Pedro Carrasco’ toda la vida hasta el día que me muera. Pese a quien le pese”, escribió contundente. En una imagen de Raquel junto al boxeador en la que aparecen conjuntados y cruzando miradas, la exconcursante de Supervivientes sacó a relucir todo lo que pensaba: “Hay que hablar con el corazón y no con ironías. Para hablar con propiedad y con seguridad, cuando vas a decir algo, especialmente en televisión. Y no decir algo sabiendo que se hace daño y luego dudar si se dice o no así, haciéndonos los tontos. Pero la gente, [email protected] no sois [email protected], eso no cuela, ni lo creéis”, siguió explicando, en un intento por dejar ver que le habían afectado las palabras de Carrasco.

Por si fuera poco, Raquel ha hecho hincapié en que esos artículos “no tienen valor económico y sí sentimental”, ya que “renunció a lo que tenía más valor económico y le correspondía”: “Yo le hice un museo en mi casa, donde los veo todos los días, junto a su retrato y el de sus padres. Como a él le gustaría”, apuntaba. Pero sin quedarse ahí, Mosquera quiso dejar claro que el amor que siente por el que fue su marido continúa aún estando vigente en su corazón: “El cual me adoraba, quería y admiraba y yo a él. Y él me decía: ‘Tengo que estar queriéndote hasta después de la muerte, que muerto también se quiere, yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere’. Y así le siento yo, todos los días de mi vida, y tengo la conciencia muy tranquila, porque todo mi amor, mi cariño y mi atención se lo demostré en vida”. Con estas últimas palabras, la colaboradora también quiso dar un zasca a Rocío: “Él quiso mucho a alguna persona, que con los años cuando creció, supuestamente no hizo lo mismo. Especialmente cuando a esa persona dedicó mucho tiempo, atención, educación y cariño. Pero él la echó en falta en muchas ocasiones”, zanjaba.