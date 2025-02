La relación entre Frank Cuesta y Yuyee: desde el #freeyuyee hasta el "me quiere meter en la cárcel"

Hace más de dos décadas, Frank Cuesta decidió empezar una nueva vida en Tailandia, donde, además de exprimir su pasión por los animales, conoció a la que consideraba que sería la mujer de su vida. Se trataba de una cantante y actriz del país asiático llamada popularmente Yuyee, aunque su verdadero nombre era Alissa Intusmith. Juntos trabajaron en la creación del Santuario Libertad, un refugio de 37 hectáreas para animales en el que manifestaron su compromiso conjunto con la protección de la vida silvestre.

Fruto de su relación tuvieron cinco hijos en común: uno de ellos adoptado y otro fallecido a las pocas semanas de nacer. Así, formaron una familia que en 2014 se vio completamente destruida cuando Yuyee fue condenada a quince años de prisión por posesión de drogas. Fue entonces cuando el conocido presentador comenzó una incansable lucha para poder sacar a su mujer de la cárcel, llegando incluso a realizar recogida de firmas y organizando movimientos en la red bajo el hashtag #freeyuyee. Sin embargo, a los pocos días de salir la sentencia, se desveló que la pareja decidió terminar su romance en 2012. Una información que Frank confirmó, pero con la que, al mismo tiempo, se mostró muy molesto porque consideraba que era parte de su vida privada.

Frank Cuesta en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

En 2019, Frank reconoció en el plató de El Hormiguero que, aunque no estaban juntos, sabía que podía volver a enamorarse de ella y que estaba dispuesto incluso a darse el «sí, quiero» cuando esta saliera de la cárcel. Pero nada más lejos de la realidad. Yuyee consiguió la libertad en 2020 y, para entonces, su relación estaba más que deteriorada. De hecho, tan solo tres años después, concretamente a finales de 2023, salió a la luz que habían decidido divorciarse oficialmente.

Desde entonces, ambos han protagonizado un mediático enfrentamiento que ha tenido un protagonista indiscutible: el Santuario Libertad que fundaron juntos. A través de las redes sociales, Frank explicó que al poco tiempo de recibir los papeles del divorcio, también le llegó un documento redactado por la nueva pareja de su ex mujer, en el que se le solicitaba 3.500 euros al mes en concepto de alquiler por el terreno en el que está ubicado el santuario, ya que estaba a nombre de Yuyee porque la ley tailandesa impide que los posea un extranjero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frank Cuesta (@cuestafrank)

Tras varios intentos de acuerdo, finalmente, el herpetólogo decidió renunciar al terreno. «A veces se gana y a veces se pierde. En este caso, pierdo. No se puede tratar con esta gente. Lo he intentado de mil maneras. Ayer ya empezaron a hablar de abogados y cosas raras… Me he enterado de cosas que no hacen falta ni comentarlas, pero básicamente el terreno del santuario se puede vender por muy buen precio ahora mismo, y el santuario va a desaparecer», explicaba en sus redes sociales. Aunque estas palabras parecían calmar las aguas, ha sido esta misma semana cuando Yuyee ha vuelto a contraatacar presentando «tres querellas criminales» contra el padre de sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yuyee Alissa Intusmith (@yuyeeyuyee)

«Son tres querellas en una. Todo esto se empezó a fraguar el 13 de noviembre. Mis sospechas cuando vinieron de inmigración y la policía, no eran infundadas. Ya me olía de quién venía. La policía animal me advirtió de lo que iba a pasar […] Me quiere meter en la cárcel. Me pueden deportar y además pueden ponerme una multa gorda. Hablé con un abogado y me dijo que ya me podía ir de Tailandia antes de que empezara el proceso porque me iban a empapelar», revelaba Frank a sus seguidores. Sin duda, esta nueva etapa reabre de nuevo la tensa relación entre Yuyee y el presentador.