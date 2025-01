Frank Cuesta está atravesando un momento muy desafiante de su vida al enfrentar una nueva etapa en su lucha contra el cáncer. Tras ser diagnosticado hace años con leucemia acelerada, su salud ha sido objeto de atención pública y numerosos titulares en la crónica social de nuestro país en los últimos tiempos. Recientemente, Frank ha comenzado un nuevo tratamiento para hacer frente a la enfermedad, un proceso que ha sido complicado, pero que el televisivo enfrenta con una actitud positiva.

El tratamiento, que implica un enfoque más intensivo, «busca estabilizar su estado», dado que la leucemia se habría acelerado en los últimos meses, en propias palabras del televisivo. Los médicos han sido claros en cuanto a la gravedad de su condición, pero también han resaltado que las posibilidades de mejorar siguen siendo reales si el tratamiento surte efecto. Para Frank Cuesta, este proceso no es solo un desafío físico, sino también mental. Él mismo ha decidido compartir cada paso del proceso con sus seguidores en redes sociales. «No es que me esté muriendo», ha dicho. «Cada enero me tienen que meter un montón de cosas en la médula y hacerme varios procedimientos», ha añadido.

Frank Cuesta en uns stories de Instagram. (Foto: Gtres)

Frank Cuesta, con su característico sentido del humor, también se ha referido a los cambios físicos que está experimentado debido a su tratamiento. El naturalista español ha bromeado sobre la pérdida de su cabello, comparándola con la abundante melena de un pato que recientemente se unió a su santuario en Tailandia. «Ahora mismo tiene más pelo que yo, ¿lo ves? ¡Vaya tela!», ha exclamado no sin antes quitar hierro al asunto, dejando claro que, a pesar de los cambios, todo forma parte del proceso y es algo completamente normal. «Aunque veáis que bajo de peso o que se me cae el pelo, es una cosa normal».

Frank Cuesta sigue completamente dedicado a su santuario y sus animales, un compromiso que mantiene firme incluso en medio de su tratamiento. Recientemente, Cuesta recibió la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, para conocer más de cerca su trabajo en el refugio. Qué es la leucemia acelerada, la enfermedad de padece Frank Cuesta