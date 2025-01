Isabel Díaz Ayuso ‘inaugura’ una plaza con su nombre en el santuario de Frank Cuesta en Tailandia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comenzado el año 2025 con una visita inesperada al Santuario de Frank Cuesta en Tailandia. Durante su estancia, Ayuso ha inaugurado una plaza que lleva su nombre en las instalaciones del conocido herpetólogo y defensor de los animales. Prueba de ello son las imágenes que el propio Frank, popularmente conocido como ‘Frank de la Jungla’, ha compartido a través de sus redes sociales, donde reúne a más de un millón de seguidores.

El naturalista ha compartido varias imágenes y vídeos de la visita de Ayuso al lugar, que en los últimos meses han visitado también otros rostros conocidos de la crónica social -y otra índole, de nuestro país, como los streamers TheGrefg, Javi Oliveira, YoSoyPlex o El Xokas, o la política Cristina Seguí. En uno de los clips, se observa a la presidenta madrileña colocando una placa con el nombre ‘Plaza de Isabel Díaz Ayuso’ en el santuario y a la propia protagonista comentar entre risas: «Aquí todo el mundo pone de todo, que si Javi Oliveira, The Grefg, Plex… ni hoz ni martillo. Aquí, libertad. Ale, así sí, arreglao».

«Ya habéis visto el primer clip. Se me ha colado una fascista [ironiza] en el santuario, no sé cómo. Bromas aparte, han venido unos amigos a pasar unos días al santuario y lo hemos tenido en secreto porque querían estar tranquilos, ya están de vuelta en Madrid. Tengo vídeos y clips, el que he subido es suficiente para que sepáis que han estado aquí. Lo han pasado bien», dice Frank Cuesta ante este hito, también en tono irónico y sarcástico. «Fuera bromas, han venido unos amigos a pasar unos días al santuario. Lo hemos mantenido más o menos en secreto porque querían estar tranquilos», añade.

Fue hace más de dos años, cabe destacar en este sentido, cuando Frank Cuesta lanzó una invitación directa a Isabel Díaz Ayuso para que visitara su santuario en Tailandia. En uno de sus videos, el herpetólogo le dedicó unas palabras: «Vamos a dedicar un vídeo muy especial a Isabel Díaz Ayuso. Puedes venir cuando quieras, estás invitada a venir».