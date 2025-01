Frank Cuesta ha recibido la visita de la Policía en su Santuario Libertad, tras recibir una denuncia anónima interpuesta ante el departamento de Inmigración de Tailandia. Las acusaciones contra el presentador y el citado santuario, dejan pendiendo de un hilo la permanencia de Cuesta en el país. En sus redes sociales mostró un vídeo de la llegada de coches y agentes de la Policía al lugar, intentando así demostrar que no tiene miedo a nada porque no se considera culpable.

«Hemos recibido una multidenuncia anónima, pero ya sabemos de donde viene», explicaba el presentador en uno de sus vídeos. Cuesta ha querido destacar el buen trato de los oficiales que se han presentado en su santuario: «El oficial que ha venido en referencia a los animales ha sido muy, muy amable». Con semblante serio afirma que «ha sido un momento muy feo» y que «hay alguien que me quiere fuera de Tailandia a toda costa. No voy a decir quién ni cómo, puede ser cualquier persona». El presentador pide a sus seguidores que «nadie vaya a increpar a nadie, que nadie vaya a meter mierda de nada, porque oficialmente es una denuncia anónima pero obviamente es una denuncia que va contra mí» .

Frank Cuesta explicando la situación.

El presentador y las batallas legales por el santuario parecen no tener fin. Cabe recordar que mantuvo un litigio con su ex mujer, Yuyee, que le reclamaba el pago de dichas tierras aunque era el propio Frank quien las había pagado, a pesar de estar a nombre de ella por tener prohibido los extranjeros tener tierras en Tailandia. Antes de entrar en esta guerra, el herpetólogo había luchado de manera incansable durante seis años por liberación de la que fue su mujer, tras ser condenada por tráfico de drogas.

Frank Cuesta no se va a rendir ante esta nueva denuncia, y explica que «seguramente tenga que tomar decisiones drásticas pronto, porque quien sea que me quiere fuera del país van a usar todos los resortes para buscarme las cosquillas, aunque obviamente yo peleo». El presentador tiene claro que va a «contraatacar de una manera brutal. Voy a bajar la cabeza con quien me tengo que reunir, pero no voy a bajarme los pantalones nunca más». Alega que va a presentar un vídeo ante las autoridades correspondientes porque «si entramos en guerra, entramos en guerra».

Aunque no tiene pensado vivir fuera de Tailandia por el momento, tiene claro que «ya os lo dije: siempre serás un extranjero aquí. En este país hay mucha corrupción y no es lo mismo los policías que vienen aquí que la gente que está arriba y a dónde se pueda llegar. Si hubiera alguien sin escrúpulos que dejaran pasar adelante esas denuncias, las consecuencias peores serían para mis hijos, especialmente Zorro, que es el dueño de las tierras».