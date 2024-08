Después de la tormenta llega la calma. Frank Cuesta y Yuyee han llegado a un acuerdo en relación al Santuario Libertad. Episodio que ha generado una vorágine de reacciones y que ha provocado que sus nombres acaparen la primera plana mediática en los últimos días.

Finalmente, el youtuber y su ex mujer van a poner fin a la polémica a través de un pacto económico, tal y como el propio Frank acaba de anunciar en un directo.

Frank Cuesta, en un evento. (Foto: Gtres)

Un acuerdo de 160.000 euros

El herpetólogo ha revelado que Yuyee ha aceptado poner el Santuario Libertad a nombre de su hijo Zorro, pero a cambio de 160.000 euros. De esta manera, la tailandesa traspasará las tierras (de 37 hectáreas) cuando reciba la mencionada cantidad de dinero.

«Creo que con el dinero de Kick (plataforma de directos) y con otro dinero llegamos para dárselo. Nos vamos al registro de la tierra, lo hacemos y se acabó. No es un pacto ni amigable ni no amigable. Al final del día lo que quiere es el dinero, no le interesa para nada el santuario», ha explicado Cuesta sobre este entramado.

Eso no es todo, porque Frank Cuesta ha ido un paso más allá y ha dado su opinión sobre la razón por la que su ex habría cambiado de opinión. «Se ha dado cuenta de que es muy difícil vender este terreno tal y como está. Sería muy difícil venderlo por la orografía que tiene. La segunda parte es que creo que un dinero que estaban esperando se ha caído», ha puntualizado.

El presentador Frank Cuesta, en un festival de cine. (Foto: Gtres)

Ningún tipo de relación

Pese a que, finalmente, han podido acercar posturas para poner fin a este entramado en el que se han visto envueltos, lo cierto es que el ex tenista lo tiene claro y ha asegurado que después de firmar los documentos para el traspaso de las tierras no quiere volver a tener ningún tipo de relación con la madre de sus hijos. «Tú por tu lado, yo por mi lado y no quiero saber nada más de ti», ha indicado, tajante. Asimismo, también ha querido aprovechar la ocasión para aclarar que en ningún momento interferirá en la relación que quieran tener sus hijos con ella de ahora en adelante.

Santuario Libertad: la polémica

Santuario Libertad se había convertido en el refugio de paz para Frank Cuesta hasta que le salpicó la polémica por esta finca. Pero ¿qué ha pasado? Cuesta puso a nombre de su ex mujer estas tierras, ubicadas en Tailandia, porque las leyes del país le impedían tener una propiedad por no haber nacido allí. El acuerdo era que legalmente le pertenecía a Yuyee hasta que sus hijos tuvieran la edad oportuna.

Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados y Yuyee pedía a su ex marido un alquiler. Una cantidad que ascendía a 225.000 euros. Por su parte, Yuyee indicaba que pedía este dinero porque Frank nunca le ha pagado la pensión de sus hijos, algo que el presentador niega en rotundo. Finalmente, han logrado llegar a un acuerdo.