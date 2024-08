Frank Cuesta lanza un alarmante mensaje en plena batalla contra Yuyee: "Ya no tiene vuelta atrás"

Frank Cuesta y su ex mujer, la modelo Yuyee, han protagonizado un inesperado conflicto que mantiene en alerta a los seguidores del presentador. Precisamente ha sido este último el encargado de lanzar un mensaje que ha ha aumentado la preocupación. Tal y como ha contado en su cuenta de X (antiguo Twitter), está atravesando un momento complicado debido al nuevo golpe que ha recibido.

Después de mucho luchar, ha perdido el Santuario Libertad. Esta propiedad de 37 hectáreas está a nombre de Yuyee, aunque en realidad la ha pagado Frank. El trato era que la maniquí legalizara la situación y que los hijos del ex matrimonio fueran los únicos propietarios del inmueble, pero no ha sido así.

Yuyee le pide un alquiler mensual. El comunicador ha pagado una pensión que asciende a 3.500 euros desde que se separó, pero la modelo asegura que nunca ha recibido este dinero, por eso se ha visto obligada a cobrarle una renta. Frank lo niega y ha aportado pruebas que demuestran que efectivamente ha cumplido con el acuerdo de separación.

El presentador Frank Cuesta, en un festival de cine. (Foto: Gtres)

El mensaje que ha lanzado Cuesta ha dejado muy preocupados a sus fans: «Me terminan de pegar la última estocada… Esto ya no tiene vuelta atrás. Destrozado por dentro, pero sin capacidad de derrumbarme… ¡Empezamos de cero!»

Frank Cuesta pierde el Santuario Libertad

En su momento, Frank Cuesta pagó más de 800.000 euros por el terreno donde creó su santuario. Además de los 100.000 que invirtió para reformarlo y adaptarlo a sus necesidades. El presentador siempre ha sido discreto con su vida personal, pero no ha tenido más remedio que compartir su malestar.

En su momento usó su poder en redes sociales para intentar sacar a Yuyee de la cárcel y ahora ha hecho lo mismo para recuperar su propiedad. Lamentablemente no ha conseguido lo que estaba buscando y la modelo no ha dado su brazo a torcer. Frank no la responsabiliza solo a ella, le echa la culpa a Chris Daran Korn, su actual pareja.

Página web de Santuario Libertad. (Foto: https://naturalfrank.com)

Cuesta ha dejado claro que tiene otras prioridades, por ejemplo hacer que sus hijos dejen de sufrir por culpa de este escándalo. «Esta mañana he hablado con mis tres hijos y me han dicho: ‘Sal de ahí, papá’. Así que salgo de ahí. Jode mucho por muchas razones, pero es lo que hay y a veces tienes que admitir que pierdes. Yo sé que en los próximos meses a mí se me va a poner a parir en muchos sitios, pero mientras pueda decirle a mis hijos buenas noches, estaré feliz».

Frank Cuesta, a su ex mujer: «Eras una alcohólica»

Yuyee se ha quedado con el santuario. Era el sueño de Frank, un sueño que ha ayudado a cientos de animales en peligro, pues estaba destinado a proteger a determinadas especies.

Yuyee Alissa Intusmith, la ex de Frank Cuesta en su perfil de Instagram. (Foto: Gtres)

Tal y como ha declarado en su cuenta de X, el próximo 31 de diciembre su templo echará el cierre de forma definitiva. La decisión está tomada. La batalla está perdida, pero no quiere perder el tiempo en lamentarse. «A veces se gana y a veces se pierde. En este caso, pierdo. No se puede tratar con esta gente. El terreno del santuario se puede vender por muy buen precio ahora mismo y el santuario va a desaparecer».

También hay que señalar que Frank no ha estado en silencio durante este tiempo. Él también ha señalado a Yuyee, de hecho lo último que dijo es que llevaba una vida poco recomendable. «Chica, eras una alcohólica, eres una drogadicta y los que hemos sufrido somos tus hijos y yo en una casa […] Hemos estado pagando toda su mierda», dijo en un conocido canal de YouTube.