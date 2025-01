Frank Cuesta muestra su cambio físico tras volver a tratarse contra el cáncer

Frank Cuesta ha vuelto a hacer gala de su habitual cercanía y sinceridad. El aventurero anunció hace unos días que debía iniciar un tratamiento contra el cáncer que padece desde hace cerca de 20 años. Mientras caminaba por su Santuario Libertad, en Tailandia, dio a conocer este dato sobre su estado de salud. «Llegó un día especial para mí. Llegó el día en el cual yo comienzo un tratamiento», indicó en un primer momento.

«Sabéis que yo tengo una especie de enfermedad ahí metida dentro desde hace muchos años y estoy haciendo un tratamiento alternativo durante los últimos cuatro años», añadió. Además, ya manifestó que iba a cambiar su imagen notablemente. «Por eso he estado en plan engorde, porque sé que voy a bajar de peso. Aunque veáis que bajo de peso o que se me cae el pelo, es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando nada malo, es para mantenerme. A veces hay que pasarlo mal para estar mejor», contó.

Y así ha ocurrido. Tal y como contó en el vídeo mencionado de su canal de YouTube, su cambio físico ya es apreciable. De hecho, ya se le ha caído todo el cabello, incluido el de las cejas. Lejos de perder su habitual sentido del humor, Frank Cuesta ha bromeado sobre ello.

Frank Cuesta en Tailandia. (Foto: Redes)

Están llegando cada vez más animales al santuario, como el pato con abundante plumaje que muestra en el clip. «Ahora mismo este animal tiene más pelo que yo. Vaya tela», ha comentado el presentador, sacando así el lado positivo en medio de esta situación de salud que está atravesando.

Un complicado incidente

Al margen de que esté inmerso en el nuevo tratamiento contra el cáncer, en los últimos meses, Frank Cuesta ha tenido que enfrentar otros incidentes, como un grave envenenamiento mientras trabajaba en el santuario. Él mismo contó este episodio en un vídeo titulado El domingo casi muero en el hospital.

Frank Cuesta durante un evento. (Foto: Gtres)

Frank Cuesta relató que, debido a una rana venenosa, estuvo expuesto a un envenenamiento masivo que le afectó a los riñones, el hígado y el bazo, llevándolo al hospital de urgencia. Sin embargo, a pesar del susto, Frank continúa trabajando incansablemente en Santuario Libertad, el proyecto que se ha convertido en su particular refugio.

Esta no es la primera vez que Frank sufre un incidente así. Ya en agosto de 2023 fue mordido por una víbora. «En el hospital con la peor mordedura de víbora posible», contó en sus redes junto a la imagen de una de sus manos en la que se podía apreciar la herida que le había provocado este animal.