La Reina Isabel, una inesperada amante del jazz

La reina Isabel II es una auténtica caja de sorpresas. A sus 96 años, ha invertido la mayor parte de su vida en hacer lo que le gusta, como montar a caballo, leer o coleccionar sellos. Y ahora, un nuevo pasatiempo se ha sumado a la lista. Los medios británicos han comunicado que la soberana es una completa fanática del blues y el jazz y, además, que la leyenda estadounidense Duke Ellington parece estar en su lista de reproducción.

Así lo reveló el músico de jazz británico Gary Crosby en el programa Blues de BBC Radio Two, admitiendo que le hizo “muy feliz” con su interés único en los géneros musicales. Durante la emisión del programa, el presentador Cerys Matthews le preguntó al invitado si a la Reina le gustaba el blues, a lo que él respondió de inmediato: “Duke Ellington”. Un compositor, pianista y líder de una big band que le llevó a desarrollar su carrera musical durante más de cincuenta años. “Apareció Ellington y su aprecio por la música y los instrumentos y cómo se amplifican me dejó anonadado durante aproximadamente un minuto”, agregó. “Simplemente me senté allí y ‘¿esto es real? La Reina me está hablando sobre la amplificación de instrumentos de cuerda acústicos”, relató con sorpresa.

Durante su participación en el programa radiofónico, el contrabajista también recordó cómo Isabel II y él hablaron sobre la dificultad de entender que 60 mil personas podían estar sentadas en un capo con parlantes gigantes tratando de escuchar instrumentos acústicos. “Nunca va a sonar igual, ¿verdad?”, le preguntó la madre de Andrés de York a Crosby. “Así que tengo que responder ahora, y estoy como, ‘¿En serio, la reina? Me sentí tan feliz”, sentenció él. Pero no es la primera vez que el británico coincide con la monarca, pues después de que esta le otorgara un OBE ( Oficial de la Orden del Imperio Británico), volvieron a verse cuando Crosby recibió la Medalla de la Reina de la Música en 2019 por su talento musical, su impacto en la creación de jazz en el Reino Unido y su trabajo de apoyo a jóvenes de entornos desfavorecidos, convirtiéndose en el primer músico de jazz en recibir tal premio, recogido en el Palacio de Buckingham y entregado en mano por la mismísima Isabel II.

Siguiendo el hilo de la conversación, el conductor del espacio radiofónico, Matthews, sugirió que Isabel II debería haber ido a Woodstock, un conocido festival de música donde predomina el rock, a lo que Crosby respondió tajante: “O tal vez no. Ella no quería ir a Woodstock. Creo que le gustan los instrumentos acústicos por el sonido. Son las vibraciones”, recalcó. Y es que, parece que la reina Isabel siempre ha sido una apasionada de la música. Sus amigos y familiares revelaron previamente que las melodías, los sonidos de las grandes bandas, las canciones de la era de la Segunda Guerra Mundial y los himnos también se encuentran entre los géneros musicales favoritos de la monarca.

Con motivo de su 90 aniversario, el programa radiofónico elaboró una lista con las piezas preferidas de la monarca británica, entre las que se encuentra el tema Oklahoma, que vio la luz en 1943 y que destaca por encima de todas las canciones habidas y por haber. Pues, según ha revelado la primera de Isabel, Lady Elizabeth Anson, a la monarca siempre le ha encantado bailar y, aunque las apariencias engañan, «tiene el ritmo en el cuerpo». «Cantábamos mucho en el palacio de Kensington. La música era parte de su vida», confesó en su momento. Sin duda, una auténtica caja de sorpresas.