Quedan apenas unas horas para que el mundo del fútbol viva una de sus citas más importantes: la Eurocopa 2021. No obstante, es necesario recordar que se celebra este año porque el pasado verano había restricciones debido a la pandemia de la Covid-19, por lo que se tuvo que posponer la fecha. La espera, por tanto, ha llegado a su fin, y este domingo 11 de julio a las 21:00 horas Inglaterra e Italia tendrán que demostrar sus mejores jugadas para hacerse con el deseado trofeo de la competición. Isabel II ha querido mostrar su apoyo a la selección de su país dedicando unas palabras a Gareth Southgate, entrenador del equipo que puede conseguir proclamarse ganadores por primera vez en la historia.

La soberana, que ha mostrado su cercanía tanto a Southgate como al resto de jugadores, ha recordado algunas de las experiencias más importantes que ha vivido en relación a este deporte, modalidad de la que era aficionado su marido, Felipe de Edimburgo, quien falleció el pasado mes de abril a los 99 años.

«Quiero enviarles mi enhorabuena y la de mi familia a todos ustedes por llegar a la final del Campeonato de Europa, y enviar mis buenos deseos con la esperanza de que la historia registre no solo su éxito sino también el espíritu, compromiso y orgullo con que os habéis conducido», ha escrito en el mensaje que ha firmado con su nombre. Sin embargo, no se espera su presencia en Wembley, aunque lo más probable es que la madre del príncipe de Gales no se pierda este esperado encuentro futbolístico. Sí que presidirá el partido su nieto, el príncipe Guillermo, que es también el presidente de la Football Association y un seguidor de esta actividad. Sin ir más lejos, hace unos días acudió junto a Kate Middleton y el príncipe George a ver el partido contra Alemania que los llevó a cuartos de final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

La abuela del príncipe Harry ha recordado otro importante hito que protagonizó la Selección. «Hace 55 años tuve la suerte de presentarle la Copa del Mundo a Bobby Moore y vi lo que significaba para los jugadores, la gerencia y el personal de apoyo llegar y ganar la final de un importante torneo de fútbol internacional», ha expresado la Reina junto a una imagen en blanco y negro de ese día. En la imagen aparece sonriente la soberana junto a Felipe de Edimburgo entregando al seleccionador el trofeo. Una estampa que puede que se repita, pero teniendo como protagonista al duque de Cambridge.

Doble final

La realeza está muy pendiente de las dos finales que se disputan en Londres. Kate Middleton ha asistido a ver el partido de Novak Djokovic y Matteo Berrettini al All England Tennis Club de la ciudad del Támesis. No ha ido sola porque le ha acompañado su padre, Michael Middleton.