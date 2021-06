La reina Letizia se pierde el debut de España en la Eurocopa

No es un secreto que la reina Letizia no es una gran forofa del fútbol. Al menos de unos años a esta parte, pues la mujer de Felipe VI apenas se ha dejado ver en los estados deportivos. Este lunes, la Selección Española de Fútbol ha vivido una cita importante, su debut en la Eurocopa 2020, un campeonato que se celebra con un año de retraso por la pandemia del coronavirus y que ha tenido lugar en Sevilla. Aunque era casi seguro que doña Letizia no estaría en la tribuna del campo, existía una pequeña posibilidad de que acudiera. ¿El motivo? Este lunes los Reyes han viajado a Sevilla para disfrutar de una emocionante ceremonia en la que el monarca ha recibido la primera Medalla de Honor de Andalucía.

Sin embargo, parece ser que tras el acto han tomado caminos por separados, la Reina a Madrid y el Rey al estado de La Cartuja, desde donde ha disfrutado del encuentro deportivo que ha enfrentado a ‘La Roja’ con la selección sueca. Lo cierto es que la consorte tiene mucho que preparar en la capital, pues este martes aterriza en la capital el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, para realizar una visita de Estado a España que durará desde el 15 al 17 de este mes. El plato fuerte tendrá lugar durante la noche del martes, pues los Reyes ofrecerán una cena de gala en honor del mandatario coreano y de su esposa.

Mientras llega el momento, don Felipe ha disfrutado del encuentro deportivo, aunque por medidas de seguridad frente al coronavirus ha sido un poco más ‘solitario’ que en otras ocasiones, ya que ha guardado una distancia de seguridad prudencial con respecto a los otros asistentes del palco presidencial. Una escena muy diferente a la que este domingo protagonizaron los reyes de los Países Bajos, Guillermo y Máxima, que disfrutaron del partido que enfrentó a su selección con la de Ucrania.

No hace tanto, los Reyes también protagonizaban momentos similares. Uno de los más sonados tuvo lugar en el año 2010 con motivo del mundial de Sudáfrica. Junto a Guillermo y Máxima de Holanda, don Felipe y doña Letizia disfrutaron de un emocionante partido que al final ganó ‘La Roja’. «Estaba nerviosísima, no sabíamos qué hacer en el palco. Estamos encantados y emocionados», comentó la ahora Reina tras el triunfo, que no dudó en celebrar con los jugadores haciéndoles una visita al vestuario. Un nivel de entrega que ha ido bajando con los años, pero sin llegar a desaparecer.

En mayo de 2019, vestida de blanco, acudió al encuentro en el que se conocería el nombre del equipo ganador de la Copa de la Reina y que enfrentaba al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. Una cita con la que hizo historia, pues era la primera vez que entregaba el trofeo a las vencedoras y con la que demostró que el deporte sí le interesa, especialmente el que está protagonizado por mujeres. Con una gran sonrisa y acompaña de Luis Rubiales, entregó un trofeo histórico a la capitana de la Real sociedad, que lograban su primer título. Unos meses después, hacía lo mismo durante la Copa de la Reina de Baloncesto, torneo que ganó el equipo Perfumerías Avenida y a las que saludó con la mejor de sus sonrisas.