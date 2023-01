Del regreso de Georgina al misterio de Tamara Falcó: las claves de Netflix de cara al 2023

El 2023 ha llegado repleto de nuevos proyectos para algunos de los rostros conocidos más emblemáticos de Netflix. Tanto es así, que pese a que tan solo han pasado unos días desde que el Año Nuevo dio pistoletazo de salida, la plataforma de entretenimiento no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer promoción a todo lo que está por venir con una instantánea que cuenta con una protagonista directa, y otra que ha hecho que salten las alarmas al estar completamente ausente.

El primer caso no es otro que el de Georgina Rodríguez. Teniendo en cuenta el éxito que tuvo la primera parte de Soy Georgina, en Netflix han querido volver a contar con la pareja de Cristiano Ronaldo por segunda vez para dar así cabida a la segunda fase de su docuserie, la cual probablemente contará con algunos episodios traumáticos de la vida de la influencer, entre los que está la reciente pérdida de uno de sus bebés durante el parto. No obstante, la creadora de contenido parece estar totalmente orgullosa del éxito que está teniendo en la plataforma, razón por la que ha querido repetir experiencia e incluso ha hecho promoción de la publicación en la que aparece a través de su cuenta de Instagram, haciendo así partícipes a sus casi 45 millones de seguidores en Instagram de uno de sus próximos estrenos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

No obstante, ha llamado especialmente la atención la ausencia de un rostro de lo más conocido. Se trata de Tamara Falcó. Pese a que tuvo lugar el estreno de Tamara Falcó: la marquesa el pasado 4 de agosto, todo apunta a que el éxito de la producción quizá no ha sido el que el equipo esperaba, razón por la que probablemente no hayan querido llevar a cabo una segunda parte. Es por ello que la marquesa de Griñón no forma parte de la imagen de publicidad de Netflix, demostrándose así que no estará presente en la plataforma de cara a los próximos doce meses.

Quizá este cambio de planes por parte de Tamara se deba a que tiene en mente otros quehaceres. Ahora que ha retomado su romance con Íñigo Onieva, y teniendo en cuenta sus últimas declaraciones para Harper’s Bazaar, todo apunta a que la marquesa de Griñón está inmersa en los preparativos propios de su camino al altar. Todo estaba previsto para que la hija de Isabel Preysler se diera el «sí, quiero» con el empresario durante el próximo mes de junio, aunque sus planes se vieron truncados debido a una infidelidad por parte del hijo de Carolina Molas. No obstante, la ganadora de MasterChef Celebrity ha optado por enterrar el hacha de guerra y darse una segunda oportunidad con el que fuera su ex. Algo que ha generado cierta controversia en todos los rincones del país, siendo muchas las personas que no consideran correcta la decisión.