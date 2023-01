A día de hoy, nadie duda de que Shakira y Tamara Falcó se han convertido en los personajes clave del comienzo de este 2023 por excelencia, y no es para menos, aunque por motivos completamente distintos. Mientras que la cantante ha sacado un tema que apunta a ser toda una declaración de intenciones hacia su ex, la marquesa de Griñón habría optado por dar una segunda oportunidad a Íñigo Onieva, dejando las infidelidades en el pasado para dar así pistoletazo de salida a una nueva etapa juntos que supone el inicio de su camino en conjunto al altar. Una decisión que ha llenado de felicidad a la ganadora de MasterChef Celebrity, que así lo ha reflejado a través de sus redes sociales, aunque aún no de manera mediática.

Es por ello que, teniendo en cuenta que es jueves y que las vacaciones de Navidad han quedado atrás, Tamara Falcó ha reaparecido en El Hormiguero dispuesta a sentarse frente a Pablo Motos para tratar algunas cuestiones de índole social y nacional, entre las que está, cómo no, su reconciliación con Íñigo Onieva. De la misma manera que ha hablado previamente sobre su compromiso y posterior ruptura, la hija de Isabel Preysler ha hecho gala de su espontaneidad para hablar largo y tendido frente al maestro de ceremonias y el resto de colaboradores sobre lo acontecido: «Estoy muy feliz (…) Decidimos enterrar el hacha de guerra durante la semana de Navidad, escribió a una amiga mía diciéndola que me dijera que quería hacer las paces y a mí me pareció muy bien y lógico, entonces, con el espíritu de la Navidad dije: ‘¿Por qué no ir a misa juntos?’, así que le mandé un mensaje por si me quería acompañar y me dijo que lo intentaría», comenzaba explicando, visiblemente ilusionada ante esta nueva e inesperada etapa para todos: «Vino a casa, saludó a todo el mundo y yo no había avisado de que iba a aparecer porque, ¿para qué?. Después todo bien, nos vieron en la misa del Gallo y estuvimos hablando, intercambiamos cosas que a mí y que a él nos habían hecho daño. Luego nos empezamos a mensajear y pensamos en pasar página, pero pasé la tarde de Nochevieja fatal y llorando, entonces me dio qué pensar y me dio mucha pena así que por la noche le escribí un mensaje y le pregunté que si iba a venir a verme y a las doce y cuarto lo hizo. Hicimos las paces y bueno, hasta ahí», señalaba, demostrando así que la magia de esas fechas fue lo que hizo que su mente diera un giro de 180 grados y se decantara por el amor como principal baza.

Después de varios días y con el 2023 recién comenzado, la pareja optaba por refugiarse de la prensa en Laponia para así afianzar su reconciliación: «Nos queríamos quitar de todo este ruido y nos fuimos al Polo Norte. Han sido días muy sencillos pero muy bonitos, estuvimos con el fuego, tomando vinos… Muy bien», aseguraba. No obstante, aún no parece estar entre sus planes a corto plazo el paso por el altar, aunque sí lo tiene previsto de cara a un futuro: «Si Dios quiere…». Algo que. no encaja con lo que sucedía hace tan solo unas horas, cuando las cámaras de Gtres captaban a la marquesa luciendo nuevamente la sortija que su entonces prometido le había regalado para simbolizar su compromiso, y de la que durante esta noche no ha habido ni rastro.

Cabe destacar que, en un primer momento, Isabel Preysler no habría visto esta segunda oportunidad con muy buenos ojos y así se lo hizo saber a su hija: «Mi madre quiere evitar el dolor y me dice ‘Tamara, la gente no cambia’. Y yo pensé que yo sí había cambiado, así que sí que pienso que puedan cambiar. Pensé que tenía dos opciones: ver lo que pasa o quedarme con la duda, así que dije que iba a intentarlo», comenta, muy convencida de este paso al frente y con la mirada puesta en percibir la nueva imagen de su novio: «Creo que Íñigo se ha dado cuenta y que sí que ha visto que había cosas en su vida que tenía que depurar, ya no te hablo de los cuernos sino de un enfoque general. Muchas veces pierdes algo y te das cuenta de lo que significaba en tu vida, él ha reaccionado y ha tenido gestos durante todo este tiempo y existe ese amor entre los dos», zanjaba, aunque ahora habrá que esperar a que pase el tiempo para saber hacia donde va esta segunda parte de su historia de amor.