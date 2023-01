El 2023 no podría haber empezado de mejor manera para Tamara Falcó. Después de ver cómo su corazón se rompía tras salir a la luz la infidelidad de Íñigo Onieva en el Burning Man, la marquesa de Griñón ha encontrado la paz que necesitaba para poder darle una segunda oportunidad. Fue el pasado 31 de diciembre cuando hicieron el alto al fuego con un beso y retomando los planes de boda. Sin embargo, no ha sido hasta hace apenas 21 horas cuando los protagonistas han confirmado su idilio con unas instantáneas que no dejan lugar a dudas.

Juntos, así han decidido comenzar esta nueva etapa. Y es que, como dicen: año nuevo, vida nueva. La pareja se ha desplazado hasta Finlandia para dar rienda suelta a su amor y volver a retomar sus planes de pasar por el altar. «Y así hemos salido de esta pesadilla, absolutamente fortalecidos y llenos de felicidad para retomar nuestro proyecto de vida juntos», confirmaba Onieva en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotografías en la que ha pasado desapercibido para sus seguidores un detalle de lo más significativo, pero para nosotros no.

Mucho amor y, sobre todo, mucho frío. Pero también mucho compromiso. En la novena y última imagen que ha compartido el empresario se puede ver a ambos dándose un apasionado beso mientras brindan por su amor con una copa de champán. La misma instantánea que ha compartido la hija de Isabel Preysler, en la que haciendo un meticuloso zoom se puede apreciar que luce en el dedo anular de su mano derecha el anillo de compromiso que un día Onieva le entregó. Se trata de una pieza muy especial, elaborada en oro blanco, con tres diamantes de talla pera engarzados, de 0,30 quilates cada uno.

Fue el pasado 22 de septiembre cuando la marquesa de Griñón anunció su compromiso a bombo y platillo. Como cada jueves, la socialité acudía a El Hormiguero para dar detalles de la buena nueva: «Tenemos fecha, nos casaremos el 17 de junio. Si todo va bien, estamos súper contentos, nuestras familias felices y ojalá comamos perdices». Lo que no se esperaba es que su vida daría en pocas horas un giro de 180 grados.

Sin embargo, pese a la humillación pública y a la ruptura mediática, la hija de Isabel Preysler no perdió la esperanza de recuperar al amor de su vida. Al igual que él, que continuó luchando contra viento y marea para enmendar su error y pasar por el altar junto a la mujer que había conseguido robarle el corazón. Motivo más que suficiente para que tomase la decisión de guardar el anillo de compromiso hasta conseguir una nueva oportunidad. Tal y como trascendió, Tamara, al enterarse de la deslealtad, le devolvió el anillo y abandonó el domicilio que compartían en el centro de Madrid. Pero, todo apunta a que ha sido en este viaje de reconciliación a Finlandia donde Onieva ha vuelto a pedirle matrimonio y a entregarle el anillo con el que un día planearon un futuro juntos. Sea como fuere, lo que está claro es que la marquesa de Griñón vuelve a lucir su joya más preciada con orgullo, queriendo así retomar los planes de pasar por el altar el próximo mes de junio.