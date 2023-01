Íñigo Onieva, a corazón abierto en su declaración a Tamara Falcó: «Lo que más quiero eres tú»

Aunque fue hace varios días cuando se dio a conocer que Tamara Falcó había optado por dar una segunda oportunidad a Íñigo Onieva, no ha sido hasta ahora cuando ambos han hecho su primera aparición conjunta a través de sus redes sociales. En primer lugar, era el empresario el que hacía uso de su cuenta de Instagram para dejar entrever que había viajado junto a la marquesa de Griñón a Laponia, destino escogido por ambos para consolidar así su amor y dar pistoletazo de salida a su camino hacia el altar. Unas horas más tarde, la ganadora de MasterChef Celebrity le cogía el testigo al abrir su álbum de fotos más íntimo en Finlandia junto al hijo de Carolina Molas, demostrando así que el amor está por encima de todo lo que pueda interponerse en sus caminos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

No contento con las muestras de cariño que se habían dado por ambas partes, Íñigo ha querido seguir dando romanticismo a la bonita situación que está viviendo junto a su novia, razón por la que tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer partícipes a sus más de 100 mil seguidores de su viaje al norte de Europa junto a la marquesa, publicando un carrusel de imágenes de lo más románticas bajo la nieve: «Hasta El Fin Del Mundo Juntos @tamara_falco Fin·Land. El amor gana, yes lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros, pero el amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir. Porque como dice el dicho, lo que no nos mata nos hace más fuertes», comenzaba explicando. Pero lejos de dejar ahí su testimonio, el empresario ha seguido haciendo hincapié en lo mucho que quiere a la marquesa, considerando lo sucedido «una pesadilla» de la que ambos han salido «fortalecidos y llenos de felicidad para retomar su proyecto de vida juntos»: «Lo vivido tras nuestra ruptura, ha sido probablemente el episodio más duro y desagradable de mi vida. Pero sin embargo, me quedo con lo bueno, y es que también ha sido una lección muy valiosa, de la que saco muchísimas lecturas positivas, sobre todo el saber, no lo que quiero en mi vida, que eso lo tenía claro, sino lo que NO QUIERO. Ha sido un antes y un después, donde lo que saco de conclusión es que lo que más quiero en el mundo eres tú y estoy completamente enamorado de ti. Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mi y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual. Ha sido un aprendizaje donde me doy cuenta que no hay nada que se pueda anteponer a ti. Mi absoluta prioridad eres tú, tu felicidad y nuestro proyecto conjunto de pareja y de familia. Tú eres mi familia!», proseguía, visiblemente ilusionado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

Por si fuera poco, Onieva también ha tenido tiempo de hacer referencia a la famosa frase de Tamara del «nanosegundo en el metaverso», aunque ahora de una manera mucho más romántica que la de aquel entonces: «Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada ‘nanosegundo’! Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Donde compartir risas, retos, lloros, proyectos, todo! Me considero el hombre más afortunado del mundo y no te puedo admirar más! Hace falta mucha valentía para habernos dado una oportunidad, pero I won’t let you down! Te quiero mi amor!», zanjaba, dando paso así a una historia de amor que tuvo una breve interrupción y que han retomado con más fuerza y ganas que nunca.