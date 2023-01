Este vestido de Zara sirve tanto para ir de boda como para una noche de fiesta ¡Aprovecha las rebajas!

Ya hay rebajas en la gran parte de establecimientos. Y es momento de aprovecharlas porque hay descuentos muy interesantes. Es el caso del vestido de Zara que sirve tanto para ir de boda como de fiesta. ¡Está casi a mitad de precio!

Descubre todas sus características, ventajas y el descuento. Puedes comprarlo ahora directamente en la web.

Cómo es el vestido de Zara para boda o una fiesta

Es tipo asimétrico y está confeccionado en lino. En un color marrón claro a beige, lleva manga larga acabada en línea evasé. Además de su detalle de pliegues laterales con el bajo acabado en abertura. Se cierra con cremallera oculta en costura.

Cómo cuidar este vestido

El vestido está confeccionado en 59% lino · 38% viscosa · 3% elastano y para cuidarlo, desde Zara, explican que es preciso ventilar y cepillar las prendas es una manera natural de cuidar tu ropa delicada. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Para cuidar de este vestido, lo ideal es seguir las instrucciones de la etiqueta. En este caso, no debe lavase, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, y no usar secadora.

Con qué lo llevamos

Es factible con zapatos de tacón alto, plataforma y sandalias cuando toca ir a eventos donde poder lucirlo. En Zara también hay sujetadores que quedan bien y bolsos a juego, además de diademas de flores a juego.

Otros vestidos asimétricos

En Zara están de rebajas y cuentan también con otros vestidos asimétricos que te pueden interesar. Destacan el vestido de canalé en forma cut out que tiene un precio de 15,99 euros gracias al 30% de descuento; también está el vestido asimétrico en color verde que tienes por 7,99 euros; el lencero drapeado asimétrico en rojo que tiene un precio de 19,99 euros; el asimétrico estampado de precio 29,99 euros, todos con descuento; y el asimétrico drapeado de precio 25,99 euros.

Casi a la mitad: cuál es el precio del vestido

Si costaba 79,95 euros, ahora tienes el vestido a 39,99 euros, con un descuento del 49%. De momento, la talla que queda de forma online es la XL, pero seguro que está en la tienda física. Para ello es fácil comprobarlo antes de ir a comprarlo. Es un vestido ganador que arrasa y que seguro se repondrá en breve. Si es tu talla, ya puedes conseguir este vestido antes de que se agote. ¡Aprovecha las rebajas!