Georgina y Cristiano: un lujoso penthouse y una escena de celos viral

Georgina Rodríguez está dispuesta a convertirse en la ‘reina’ de Arabia Saudí. Pero de momento no lo está teniendo nada fácil puesto que se habla más de ella por dudosos motivos que por noticias agradables. La última habla de un fuerte ataque de celos que sufrió durante la presentación de Cristiano Ronaldo como nuevo jugador del Al-Nassr.

El instante tuvo lugar cuando el futbolista portugués saludó y se fotografió con Fátima Fahad. ¿Quién es ella? Se trata de una de las periodistas más mediáticas en Riad. Actualmente presenta las noticias del canal Al Arabiya TV, uno de los principales en Arabia Saudita. La química y buena sintonía entre el futbolista y la comunicador fue total, destapando una expresión tremendamente seria que se podía apreciar en el rictus de Georgina Rodríguez.

Varios usuarios opinaron sobre este gesto que se ha hecho viral. «La cara de Georgina es a otro nivel», «Georgina es bonita hasta enfadada», «Pobre Cristian, lo que le espera en casa», «Yo creo que desde ese día duerme en el sofá», se pudo leer, entre otros comentarios.

«Gracias Arabia Saudí por la calurosa bienvenida. Estamos extremadamente felices con esta nueva aventura y queremos dar las gracias a todos los que han hecho que esto sea posible (…) me siento muy afortunada de verte feliz Cristiano y caminar, mano a mano, en la misma dirección hacia un futuro brillante. Siempre juntos, con nuestra preciosa familia», escribió en su Instagram. Y es que ella ha dejado claro que los rumores de crisis son sólo eso, rumores. No obstante, su lenguaje no verbal dice otra cosa. A la modelo se le vio muy seria y algo incómoda durante el baño de masas que se dio la pareja durante su primer día en Riad.

La primera casa de Georgina y Cristiano en Arabia Saudí

Una de las primeras tareas de CR7 y Gio en Arabia es buscar un nuevo hogar para empezar su proyecto de vida en compañía de su familia. Para ellos sus hijos – Cristiano Jr (12), los mellizos Eva y Mateo (5), Alana (5) y la pequeña Bella Esmeralda, de tan solo nueve meses- son el principal pilar de su vida y por eso la elección no es baladí.

Hasta que busquen residencia definitiva, ambos han alquilado gran parte del mejor hotel de la capital saudita: el Four Seasons. El Daily Mail ha informado de que Cristiano Ronaldo y Georgina han arrendado un total de 17 habitaciones, tanto para la familia como para los trabajadores de mayor confianza, como el equipo de seguridad. Y, como era de esperar, no faltan los lujos.

En concreto, ambos han reservado amplias y luminosas habitaciones que se ubican entre la planta 48 y 50 del hotel, llamadas Suite Reino. Para hacer más placentera su estancia, Gio y CR7 disponen de todas las comodidades imaginables: spa con servicio de masajes y sauna, pista de tenis, gimnasio, piscinas exteriores e interiores, mirador con vistas privilegiadas a la ciudad, servicio de guardería y traducción, además de un catering a su gusto. Unos lujos por los que pagan la nada desdeñable cifra de 285.000 euros al mes.