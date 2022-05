Terelu Campos recuerda a Mila Ximénez en el que habría sido su 70 cumpleaños

Hoy, 21 de mayo, la conocida televisiva Mila Ximénez habría cumplido 70 años. Consolidada como uno de los personajes más mediáticos del panorama nacional, la que fuera mujer de Manolo Santana falleció hace menos de un año debido a un cáncer de pulmón. Tras varios largos meses de lucha contra la enfermedad, la colaboradora de Telecinco se despedía de la vida, dejando un inmenso dolor y una terrible tristeza en el mundo del corazón.

Hoy, en este día tan especial en el que la periodista habría dado una nueva vuelta al sol, muchos han sido los rostros conocidos que se han acordado de ella. Así, su amiga y compañera Terelu Campos ha querido rendirle un pequeño homenaje en las redes sociales. Y es que, pase el tiempo que pase, su recuerdo permanece y su círculo más cercano no ha dejado de pensar en la mujer que fue todo un referente en la prensa rosa.

Una de sus amigas dentro y fuera de la pequeña pantalla, la hija de María Teresa Campos, ha querido compartir con sus seguidores una fotografía de lo más emotiva, en un intento de soplar las velas junto a su compañera, que ya no puede estar con ella. “Jamás te recuerdo porque nunca te olvido! Feliz cumpleaños amor! La vida sin ti es menos vida!!!! Te quiero infinito y te echo tanto de menos que todo es incompleto!”, ha publicado en su perfil de Instagram. Esta ha sido una de las primeras felicitaciones de cumpleaños para Mila y no ha tardado en llenarse de likes y comentarios, como el de Alejandra Rubio, que ha aprovechado la ocasión para dejar un bonito mensaje, sencillo pero íntimo: “Os amo”. Y es que, para la influencer, Mila Ximénez fue mucho más que una compañera de profesión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Pero el fallecimiento de la colaboradora de Mediaset no solo supuso un duro varapalo para el mundo de la televisión, sino para sus seres queridos también. Así, aunque dejó una silla vacía en Sálvame, también dejó un hueco en el corazón de su hija, que desde entonces no ha hecho más que recordarla. Alba Santana, la niña de sus ojos, mantuvo una estrechísima relación con su madre, pues era su pilar fundamental a pesar de estar a cientos de kilómetros. Y su muerte ha supuesto un antes y un después en su vida. “Me cuesta mucho aceptar que no está”, dijo en su momento. Hoy, aunque se desconoce si ha publicado alguna fotografía en su Instagram, Alba está atravesando uno de los días más difíciles, porque para ella su madre lo era todo y en este 70 cumpleaños la estará recordando más que nunca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mila Ximenez (@milaximenezoficial)

Una de las últimas publicaciones que la televisiva compartió en sus redes sociales antes de fallecer fue precisamente el día de su cumpleaños. Con una instantánea llena de ramos, Mila agradecía todas las muestras de cariño en este día tan especial. Una publicación que hoy, un año después, se ha vuelto a llenar de comentarios felicitándola, en un intento de que le lleguen todas esas bonitas palabras allá donde esté.