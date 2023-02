La esperada imagen de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ con su padre que oficializa su reconciliación

Más de cinco décadas le han hecho falta a Manuel Díaz, conocido como El Cordobés, para poder llevar a cabo una toma de contacto con uno de los pilares fundamentales de su vida: Manuel Benítez. En todos los rincones del país es sabido que padre e hijo no gozaban de una muy buena relación paternofilial hasta ahora, habiendo dejado siempre en el aire el de Palma del Río la paternidad del marido de Virginia Troconis. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que el torero dé un giro de 180 grados en sus pensamientos, dejando atrás las rencillas del pasado para acercarse a su hijo y recuperar el tiempo perdido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Diaz “El Cordobés” (@elcordobesoficial)

Así lo ha demostrado el padre de Alba Díaz a través de sus redes sociales. Con una tierna instantánea en la que aparece abrazado a su progenitor, el diestro ha demostrado haber enterrado el hacha de guerra con éste con una quedada que no ha pasado desapercibida en el universo 2.0 y de la que Manuel Díaz ha dejado constancia para la posteridad, calificándola como «¡La foto de su VIDA!». Una imagen que en cuestión de minutos ha reunido más de 10 mil «me gusta» y comentarios de un sinfín de rostros conocidos en el país como es el caso de su ex y su hija, que no han dudado en dejar comentarios de apoyo al maestro por haber logrado acercar posturas con su padre: «Y (la foto) de todos los que te queremos!!!!» o «Te amo y me encanta verte feliz, te lo mereces», eran algunas de las palabras que ambas dedicaban al de Arganda del Rey, visiblemente contentas por este paso al frente.

Aunque este acercamiento ha tenido lugar en la más absoluta privacidad, también cabe destacar que ha sido durante esta misma tarde cuando ha tenido lugar el reconocimiento a Manuel Benítez con motivo del vigésimo aniversario de su nombramiento como quinto Califa del Toreo en Córdoba. Una velada que ha reunido a grandes figuras del mundo del toro y también a su hijo, que ha demostrado estar plenamente feliz, en compañía de su esposa, por tener oportunidad de compartir este momento junto a su progenitor.

A lo largo de toda la cita, Díaz y Benítez han demostrado estar totalmente unidos y dispuestos a empezar una nueva etapa juntos, habiendo compartido abrazos, risas y un sinfín de muestras de cariño y gestos cómplices que han resultado de gran reclamo para los medios de comunicación allí presentes. De esta manera, ha culminado una unión que se ha ido cociendo a fuego lento entre padre e hijo y de la que ya Manuel Díaz hizo gala hace poco más de un mes, cuando publicaba en su cuenta de Instagram un vídeo de su padre toreando con 86 años, desvelando estar «orgulloso de ser hijo suyo» y de que éste mantuviera la esencia del toreo en las venas pese a su avanzada edad.