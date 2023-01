El vídeo de Manuel Benítez toreando a sus 86 años de edad, que Manuel Díaz El Cordobés compartía el pasado 9 de enero en sus redes sociales, visiblemente orgulloso de su progenitor, no es más que un espejismo de la que podría ser una reconciliación total entre ambos. «Mi padre toreando con 86 años. Orgulloso de ser hijo tuyo», escribía el padre de Alba Díaz.

La publicación, que ya cuenta con más de 12.000 likes y 600 comentarios, hizo saltar todas las alarmas y preguntarse a muchos si era Manuel Díaz, que no ha gozado de una muy buena relación paternofilial a lo largo de su vida, el que estaba disfrutando de una jornada familiar con su padre como principal protagonista. Sin embargo, Mundotoro, dejó constancia, casi de inmediato al percatarse del revuelo ocasionado, de que había sido Pepe Luis Vargas el autor de las imágenes del diestro toreando una becerra en la finca del ganadero Ramón Sánchez, en Almodóvar del Río, donde dejó varios muletazos de «su personal concepto y magisterio».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Diaz “El Cordobés” (@elcordobesoficial)

Hace ya más de cinco años que una prueba de ADN resultante de una servilleta con la que Benítez se limpió después de beber agua en un hostal, demostró que el Quinto Califa era padre de Manuel Díaz pese a las negativas y rechazo del primero. Un resultado que constituyó un indicio positivo del 99,9 por ciento, y por el que el ex de Vicky Martín Berrocal ha peleado casi medio siglo.

El diestro, apodado también como su padre, nació fruto de una relación extramatrimonial de El Cordobés con María Dolores Díaz, en la plenitud de su fama taurina, y no fue hasta el año 2017 cuando el veterano matador reconoció, de palabra, a Manuel Díaz como hijo suyo, coincidiendo con un festejo taurino en Morón de la frontera, en Sevilla, donde Julio Benítez, el más pequeño de los cinco vástagos que El Cordobés tuvo con Martina Fraysse -con quien contrajo matrimonio el 11 de octubre de 1975 en Palma del Río y estuvo más de 50 años casado-, y Manuel Díaz, iban a coincidir por primera vez en el ruedo. «Los dos llevan la sangre fuerte de su padre, sangre del Quinto Califa», dijo.

Sin embargo, nada ha hecho desde entonces que llegue el tan ansiado acercamiento. No al menos físicamente. Y es que sí que es cierto que en los últimos tiempos, padre e hijo han acercado posturas mediáticas. Sin ir más lejos, en marzo de 2022, el V Faraón, se mostró dispuesto a, por lo menos, hablar por teléfono con su hijo. «Todo llegará. Yo le he dado mi teléfono, que me llame cuando quiera. Yo le tengo mucho cariño e intentaré mantener una conversación con él poquito a poco. Ya nos veremos», anunció Manuel Benítez El Cordobés.

Unas palabras que el marido de Virginia Troconis recogió con esperanza. «Pronto voy a cumplir mi sueño. Estar delante de la persona que más admiro, que más quiero y que ha significado todo para mí. Esa persona es mi padre, al que tengo que agradecer todo lo que soy y ese sueño se va a cumplir. Todo llegará», expresaba el diestro unos días después, durante la celebración de la fiesta Elle, a la que acudió en compañía de su mujer.

María Dolores Díaz González conoció a El Cordobés cuando estaba de doncella en una casa acomodada. Tras varios meses de noviazgo, ella se quedó embarazada y cuando le comunicó la noticia al torero, éste no volvió a dar señales de vida hasta pasado más de un año del nacimiento de Manuel. Fue entonces cuando se puso en contacto con la familia de Díaz González para que le llevaran al niño a un reconocido hotel madrileño. Allí El Cordobés conoció a su hijo, de quien nunca más quiso saber. Hasta ahora.