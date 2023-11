Luis del Olmo reaparece tras su preocupante caída en la bañera

El pasado fin de semana, Luis del Olmo protagonizaba, a sus 86 años, una aparatosa caída en la bañera de su casa que le obligaba a ser hospitalizado en la ciudad de Barcelona. Las alarmas sobre su salud saltaron por los aires desde el mismo momento que se conoció el accidente y no se han calmado hasta que el pasado martes el locutor reapareció durante la emisión del programa Espejo Público para contar cómo se encontraba después de lo ocurrido en las últimas horas. «Estoy fenómeno. Tengo unas ganas de salir a la calle y de correr por aquí, por la vía Augusta… Los médicos me han dicho que no me preocupe y que me queda vida aún para rato, al menos, un par de años», comenzaba a decir.

«Yo voy a la ducha, como cada día, y al salir resbalo, no sé cómo. Y cuando me doy cuenta ya estaba en el suelo», recuerda. Proseguía señalando que intentó levantarse un par de veces pero que le fue imposible conseguirlo, quedando tendido en el suelo durante varios minutos. «Llamé a mi mujer, que vino, y llamé a mi amiga que vive aquí con nosotros. Y tampoco podían. Llamamos al portero, que es majísimo, de unos 25 años, y me puso para arriba como si yo tuviera 25 años también», comentaba.

Luis del Olmo en ‘Espejo Público’/ Atresmedia

Tras ser atendido en su residencia de Barcelona, lugar donde ocurrió el inesperado accidente doméstico, el locutor fue trasladado al hospital con carácter urgente, donde los especialistas decidieron que debería quedarse ingresado durante unos días para asegurar que la caída no había tenido mayor trascendencia y que todo se encontraba en orden. Aunque han pasado varios días y Luis asegura encontrarse «fenomenal», lo cierto es que, al mismo tiempo, reitera que el susto que vivió fue «morrocotudo» y que en un principió llegó a pensar que podía haberse roto algún hueso, algo que habría llevado una recuperación mucho más lenta a las puertas de la llegada de la Navidad.

Luis del Olmo y su mujer, Mercedes González, en los Premios Ondas 2023/ Gtres

Tras la caída, Luis está intentando retomar su vida poco a poco. De hecho, antes de contestar la llamada del matinal de Atresmedia, el periodista comentaba que tenía en mente salir a dar un paseo como solía hacer todos los días antes del accidente. Salidas que solían estar entorno a los tres y cuatro kilómetros caminados. «No tengo nada a de nada», reiteraba. Aprovechando su intervención en la pequeña pantalla, Luis del Olmo ha querido agradecer a su esposa el cuidado que le ha brindado en estos últimos días, ya que asegura que no se ha separado de él ningún momento. Llevan siendo marido y mujer más de cuarenta años y fruto de su amor nacieron sus tres hijos. «Es la que me ha dado la vida», confesaba.

Para concluir su intervención en el programa, del Olmo lanzaba a los telespectadores un consejo, basado en su propia experiencia: «A todos los que nos están escuchando, que no se fíen de las duchas, que la ducha es muy bonita pero muy traidora, y si pegas un resbalón, te deja tonto para toda la vida», manifestaba.