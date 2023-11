Última hora sobre el estado de salud de Luis del Olmo tras su aparatosa caída en la bañera

Luis del Olmo ha acudido al hospital a causa de una aparatosa caída que ha tenido lugar en el baño de su domicilio madrileño. El periodista era uno de los galardonados en la entrega de Premios Antena de Oro, una cita a la que han acudido rostros como Risto Mejide o Juanma Castaño. Luis había confirmado su asistencia, pero en el último momento su mujer se ha puesto en contacto con los organizadores del evento para darles la última hora.

El mítico locutor tuvo que pedir ayuda a los médicos después de tener un accidente en su bañera. Mercedes González, su mujer y uno de sus grandes apoyos, no tardó en darse cuenta de que la caída había provocado serias consecuencias.

Luis de Olmo posando con su mujer / GTRES

«Falta Luis del Olmo, uno de los grandes de la radio. Esta mañana, a las 7:15, sonaba mi teléfono y era Merche, la esposa, indicándome que se había caído en la bañera y se había roto el tobillo o pie. No lo tenía muy claro y han salido corriendo al hospital», ha explicado Juan Ignacio Ocaña, el presentador de la gala.

Última hora sobre Luis del Olmo

Luis del Olmo tiene 86 años y gran parte de su vida la ha dedicado a los medios de comunicación, por eso había recibido un premio Antena de Oro que finalmente no ha podido recoger. El evento tuvo lugar en el Gran Casino de Aranjuez y desde allí le rindieron un bonito homenaje. Juan Ignacio Ocaña dio esta noticia para que no hubiese ningún tipo de rumor y acto seguido explicó que el estado de Luis está controlado. Tanto es así que el comunicador le ha mandado un mensaje a Iñaki Gabilondo.

Luis de Olmo con Iñaki Gabilondo / GTRES

Afortunadamente todo ha quedado en un susto y el presentador ya está recuperándose. «Luis del Olmo nos ha llamado a todos 30 veces esta mañana para decirnos que digamos en su nombre que está muy agradecido», ha explicado Iñaki Gabilondo. Mercedes González también tenía previsto asistir a los Premios Antena de Oro, como ha hecho en otras ocasiones importantes. Nunca se han soltado de la mano y por eso ha sido ella la que ha dado explicaciones sobre la situación de Luis.

Luis del Olmo se jubiló en 2013

Luis de Olmo en un acto / GTRES

Luis del Olmo dejó la radio en 2013, así que ya se ha cumplido una década de su brillante trayectoria profesional. Puede presumir detener en su despacho galardones tan destacados como: el Premio Mago de la Radio, el premio Santiago Castelo a la trayectoria periodística o el Premio de Honor de Premios Empresa Social.

Aunque en un primer momento su mujer pensaba que se había roto algo, fuentes cercanas aseguran que el problema no ha llegado a más. «Está perfectamente. No tiene nada roto, aunque sí cojea. Tenía todo preparado para viajar a Aranjuez y estar con sus compañeros, tenía muchas ganas. Pero con la caída, y teniendo en cuenta que ya tiene una edad y estas cosas preocupan, prefirió no ir», comentan desde el entorno.

El mítico periodista ya está en su domicilio y ahora únicamente tiene un objetivo: seguir los consejos médicos y recuperarse cuanto antes. Recorrerá este camino junto a su esposa y junto a todos sus compañeros, quienes le han tenido muy presente durante la última edición de los Premios Antena de Oro