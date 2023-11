De Juanma Castaño a Risto Mejide: el OK y el KO de los Premios Antena de Oro

Como todos los años, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha organizado los premios Antena de Oro para reconocer la labor de algunos profesionales de los medios de comunicación. Este año los premiados han sido: Risto Mejide, Cristina Pardo, Juanma Castaño, Emma García e Igor Gómez, entre otros. En LOOK hemos hecho un análisis de la gala. Sabemos todo lo que pasó y quiénes fueron los verdaderos protagonistas.

La gala ha tenido lugar en el Gran Casino de Aranjuez (Madrid) y hasta allí se desplazó Juanma Castaño, director y presentador de El Partidazo de COPE. Después de coger el galardón e pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego para rendirle un bonito homenaje a Pepe Domingo Castaño. Considera que este premio también se lo debe a él. «Es la persona que más radio ha tenido dentro que yo jamás haya conocido y además sabes lo que ha supuesto para mí y para todo el equipo», comenta al respecto.

Juanma Castaño en la alfombra roja de Aranjuez / GTRES

Como suele pasar en este tipo de eventos, el photocall previo a la entrega de galardones mostró la mejor cara y también la menos acertada de algunos de los invitados. Es el caso de Juanma Castaño y su pareja Helena Condis, quienes acertaron en su imagen frente a los objetivos gracias con un estilo elegante y depurado.

En la otra cara de la moneda pudimos ver a Risto Mejide y su novia Natalia Almarcha quienes, después de sus altibajos emocionales, volvían a presentarse frente a los gráficos como si nada hubiera pasado con una imagen más propia de una alfombra roja de premios de cine que un evento en el que se premia a los comunicadores del medio.

Risto Mejide posando co su novia / GTRES

Emma García en la gala de los premios Antena de Oro

Emma García tuvo que salir antes de Fiesta, el programa que presenta en Telecinco, para recoger su premio. Antes de subir al coche y desplazarse hasta el Casino de Aranjuez dio unas declaraciones para agradecerle a la estilista Pepa Carmona el trabajo que había hecho con su look. «Es una falda con un corpiño y una blazer que mi querida Pepa Carmona, estilista, ella lo eligió y fue lo único que me probé porque siempre tiene muy buen gusto y me conoce muy bien», explicó con una sonrisa. El estilo de la periodista fue uno de los grandes aciertos de la noche.

Emma García en el Casino de Aranjuez / GTRES

Más adelante aprovechó para desvelar que le iba a dedicar el premio a su padre. «Estoy muy contenta, muy feliz de estar además acompañada de nuestra querida Eva Espejo. Mañana lo celebraremos con todo ese equipazo», empezó diciendo.

«Estas cosas no las suelo preparar, no he pensado en nadie concreto a quien dedicárselo, pero cuando me enteré de que había sido premiada quien me vino a la cabeza fue mi padre. Yo compartía con él absolutamente todos los momentos de mi vida y esta semana él hubiera cumplido años», concluye. La comunicadora también se acordó de su hija Uxue cuando recogió el reconocimiento.

La otra sorpresa de la noche

El equipo de ‘El Hormiguero’ posando en el evento / GTRES

Detrás de Trancas y Barrancas, las populares hormigas de El Hormiguero, se esconden Juan Ibáñez y Damián Mollá, quienes han posado junto Marron. El programa también ha recibido un galardón, así que el equipo se ha desplazado hasta Aranjuez para participar en el evento. Este gesto ha sorprendido mucho porque Juan y Damián siempre están en un segundo plano, a pesar de ser los protagonistas del espacio capitaneado por Pablo Motos.