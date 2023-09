Pepe Domingo: así hablaba de María Teresa Vega antes de fallecer

Pepe Domingo Castaño ha fallecido a los 80 años. El mundo del deporte llora su triste pérdida y las redes sociales se han inundado de mensajes apoyando a la familia. Ha dejado viuda a María Teresa Vega, con quien se casó en 1985 y tuvo dos hijos en común: Hugo y Óscar. El famoso presentador de Tiempo de juego ha muerto de forma repentina, pero acompañado de sus seres queridos. Ingresó en el Hospital de la Zarzuela y todo ha sucedido demasiado rápido, por eso su familia todavía está asimilando la noticia.

Pepe Domingo ha dedicado su vida a la comunicación y gracias a su talento se convirtió en la voz más famosa de la radio deportiva. Desde que era un niño descubrió que tenía mucho talento para entretener al público, así que empezó a trabajar como locutor y animador en radios locales. De Radio Galicia pasó a la Cadena Ser y huir de ese momento su carrera evolucionó a pasos agigantados. Uno de sus proyectos más destacados lo desarrolló gracias al apoyo de su compañero Paco González, con quien presentaba su famoso programa los fines de semana en COPE.

Pepe Domingo con su mujer / GTRES

«El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo», han escrito sus compañeros de la radio. A pesar de ser un rostro muy reconocido, consiguió que su vida privada se quedase detrás de los micrófonos. Sin embargo, no tenía ningún problema en admitir que estaba profundamente enamorado de María Teresa Vega. Formalizaron su relación a mediados de los años 80, pero se conocían desde hacía mucho tiempo y antes de casarse fueron grandes amigos.

Las palabras que Pepe Domingo le dedicó a María Teresa

María Teresa Vega fue una modelo muy aplaudida que participó en proyectos de reconocimiento internacional. Después de uno de sus trabajos, un empleo que desarrolló en Milán, regresó a España y conoció a Pepe Domingo. Han estado casados 37 años y siempre han demostrado que el matrimonio que formaban disfrutaba de una salud estupenda. Antes de conocer a María Teresa, el mítico locutor estuvo casado con María Luisa Seco, pero se separó de ella en 1981.

Pepe Domingo presentando su libro / GTRES

Pepe escribió un libro en 2022 titulado Hasta que se me acaben las palabras y dio una entrevista en Diez Minutos para promocionarlo. Fue totalmente sincero y habló de María Teresa Vega desde el corazón, confirmando lo que todo el mundo ya sabía: Que estaba encantado compartiendo su vida con él. «Es mi novia eterna. La conocí una noche en Long Play y a quienes estaban conmigo les dije: es la mujer de mi vida y no sabía ni cómo se llamaba. Era modelo, acababa de llegar de Milán, aunque era gallega, me lancé y hasta hoy».

El locutor desveló que el secreto del éxito de su relación era «ceder mucho» y también les dedicó unas bonitas palabras a sus hijos. «Óscar es realizador de televisión, está en Gol, con Manolo Lama. Hugo es piloto de aviación, comandante y socio de Plus Ultra».

Una triste despedida

Manolo Lama ha roto su silencio después de esta triste pérdida. «Sentía la radio y llevaba la camiseta de la Cope de una forma que no te la puedes imaginar. Pepe querrá que le recordemos como era él. Un tío divertido, con ganas de vivir, un buen padre, marido e hijo. No valía para estar sentado en una silla y una cama. Seguirá viviendo en el corazón de la radio», ha declarado.

No ha sido el único profesional que se ha visto afectado por esta noticia. A Juanma Castaño y también le espera un largo camino por delante. «Es un día triste, un momento muy difícil para toda la radio. Ha sido una noche muy dura. Él era nuestro líder espiritual, sin duda. Pero podemos estar tranquilos porque ha vivido mucho y muy bien la vida. Cada vez que siente con amigos en una mesa con amigos a cenar me acordaré de él. Estaba organizando siempre comidas, cenas y celebraciones. Era un abuelo orgulloso y feliz y un marido cómplice».