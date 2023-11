Joaquín Torres estalla contra Susanna Griso y abandona el plató de ‘Espejo Público’

Joaquín Torres vuelve a posicionarse en el punto de mira. Tras vivir un tenso y comentado rifirrafe con Tamara Falcó, el arquitecto acudía el pasado jueves al plató de Espejo Público para mostrarse completamente molesto con un reportaje de investigación que el espacio televisivo había emitido el pasado miércoles. En dicho reportaje, el programa sacaba a la luz un ranking sobre qué colaboradores del formato tenían más seguidores falsos en sus redes sociales y, en el puesto número uno se encontraba Joaquín, empatado a números con Carmen Lomana.

Aunque en un principio todo parecía quedarse ahí, al día siguiente Torres acudía al plató y tras hablar sobre su posición en el ranking mencionado, estallaba como nunca antes lo había hecho en riguroso directo. «Que habléis ahora de perfiles que no están usados es que es como de risa. Es burlarse del espectador y de nosotros», comenzaba a decir. «La televisión se ha llenado de personajes que no tienen otro oficio y beneficio nada más que el de venir aquí a hablar de los demás. Y de repente viene un profesional ajeno a todo esto y se le vapulea. Se le vapulea hasta el punto de qué me perjudica que se me compare con Carmen Lomana. ¿Pero esto qué es?» proseguía.

El cabreo de Joaquín Torres por acusarle de tener perfiles falsos en redes . Se ha ido de #EspejoPublico pic.twitter.com/7Z7cdeLOKU — TVMASPI (@sebas_maspons) November 23, 2023

El arquitecto continuaba mostrándose completamente en contra de lo que ocurrió horas antes en ese mismo plató y criticó duramente que sus compañeros pusieran su edad y la de Carmen Lomana como un motivo para haber recurrido a la compra de seguidores, algo que niega completamente haber hecho. «¿Hacer espectáculo así conmigo? Esto es abusivo. De tal manera que, obviamente, soy yo el que tiene que tomar medidas», sentenciaba.

En ese momento, Joaquín se levantaba del sofá y con un rostro donde se reflejaba a la perfección el gran cabreo que sentía, decidía desaparecer de pantalla. Era entonces cuando Susana Griso, presentadora del programa, le invitaba a marcharse si así conseguía sentirse más cómodo y Joaquín respondía de una manera tajante: «Por supuesto, pero para siempre».

Joaquín Torres en Espejo Público/ Atresmedia

«Me duele que digas eso, pero yo te dejo la puerta abierta», señalaba Susanna Griso intentado calmar las aguas, algo que consiguió un efecto completamente contrario en el colaborador, quien regresaba a la escena para estallar contra la periodista: «A ti te he protegido y te he dejado al margen de esto», decía. En ese momento, Griso pedía disculpas a Joaquín en su nombre y en el del programa, pero el enfado del arquitecto le impedía aceptarlas: «Yo no compro ni falseo nada. Las acepto, pero no quiero seguir en el programa».

La presentadora del espacio de Atresmedia no daba crédito a lo que ocurría y despedía a su compañero desde la más absoluta tranquilidad: «Sintiéndolo mucho despedimos en este punto a Joaquín Torres. Nunca pensé que el hablar de los perfiles, digamos inactivos, hubiese provocado esta disputa», concluía.