Kiko Hernández no atraviesa su mejor momento. Hace unas semanas el que fuera concursante de Gran Hermano tomó la decisión de tomarse un respiro por no encontrarse “bien”. La muerte de su gran amiga, Mila Ximénez, fallecida el pasado mes de junio le ha pasado factura, tal y como el mismo contó en Sálvame el día que anunció que dejaba la televisión. “Llevo un año que ya no puedo más. Se me junta un duelo con el otro y con el otro… hay un momento ya en que revientas. Yo no soy de tomar muchas pastillas, pero el lunes me tomé ya no sé cuantos lexatines y no sabía dónde estaba”, dijo con los ojos vidriosos. Tras esta determinación, el tertuliano se desactivó todas las redes sociales, sin embargo, ahora ha reaparecido con un revelador mensaje.

“Y después de todo la vida sigue…”, se puede leer en una fotografía con un fondo otoñal. Como era de esperar, amigos y compañeros de profesión han querido arropar al colaborador en estos complicados momentos por los que está pasando. Incluso sus seguidores han querido mostrar todo su afecto. «Kiko se te echa de menos. Que te esté sentando bien este descanso tan necesario y merecido», ha escrito una usuaria. «La vida es así de injusta… pero hay que seguir caminando. Será tu ángel. Muchos besos», ha comentado otro internatua.

Tras la muerte de la periodista, Kiko tuvo que despedirse también de otra persona muy importante para él, Begoña Sierra. “Yo les pedí a los directores el día de ayer para descansar, pero sí quiero añadir públicamente que me dejen unos días para desconectar y reflexionar, pero también para centrarme”, explicó cuando tocó fondo.

“Hasta siempre amiga…cuídate mucho y buen viaje. Contigo aprendí eso de que en la vida tenemos días que no significan nada, y momentos que lo significan todo. Te quiero Begoña”, escribió Kiko Hernández en una publicación de su perfil de Instagram para homenajear a su amiga.

Belén Rodríguez, cercana a Kiko Hernández admitió tras la salida de la televisión del colaborador que se encontraba muy preocupada por él. «Sí que estoy preocupada por Kiko, quiero lo mejor para él”, admitió con tristeza. Han pasado ya dos semanas desde que el tertuliano decidiera tomarse un descanso. Aunque haya realizado este último movimiento reactivándose sus cuentas de las redes sociales, por el momento no ha transcendido qué día volverá a formar parte del grupo de colaboradores que amenizan las tardes de lunes a viernes. De manera que, parece que Kiko Hernández estará ausente de la parrilla televisiva al menos durante los próximos días.