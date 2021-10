Kiko Hernández no se encuentra en su mejor momento personal. Este miércoles, el colaborador ha anunciado en Sálvame que dejaba el programa porque necesita “descansar” porque “no estoy bien”. El pasado mes de junio, el tertuliano sufrió un duro revés debido al fallecimiento de su amiga Mila Ximénez, y hace unos días daba el último adiós a una persona muy allegada para él, Begoña Sierra. «Llevo un año que ya no puedo más. Se me junta un duelo con el otro y con el otro… hay un momento ya en que revientas. Yo no soy de tomar muchas pastillas, pero el lunes me tomé ya no sé cuantos lexatines y no sabía dónde estaba», ha dicho muy afectado.

“Necesito parar porque ayer tenía ideas raras en mi cabeza y necesito descansar y respirar. Hacer un proceso que no he hecho con Mila. Tengo un problema con cualquier chorrada y se me hace un mundo. Y tengo dos personas que tengo que sacar adelante… y no puedo…”, ha insistido con un hilo de voz Kiko Hernández. “Sé que hay mucha gente que lo está pasando mal y sufriendo… gente que está en el paro, pero primero estoy yo y por supuesto, las personas que están a mi cargo. Necesito estar bien mentalmente y si yo no estoy bien, las personas que dependen de mí tampoco lo estarán”, ha añadido reflexivo.

El colaborador se ha mostrado afectado al tomar dicha determinación, ya que no ha asegurado cuando se volverá a reincorporar al grupo de tertulianos que amenizan las tardes de entre semana. “Yo les pedí a los directores el día de ayer para descansar, pero sí quiero añadir públicamente que me dejen unos días para desconectar y reflexionar, pero también para centrarme”, ha explicado Hernández. En ese momento, Jorge Javier Vázquez le ha aconsejado ponerse en manos de un profesional. “Está muy bien descansar, pero si no pones remedio de otra manera. Para eso están -los terapeutas-, para que nos ayuden. Estar en casa 10 días… todo va a seguir igual”, ha comentado el presentador.

Tras estas palabras, Kiko Hernández se ha mostrado abatido. “Es que quiero desaparecer…”, ha dicho. “Tuve una conversación contigo -hace referencia a Jorge Javier Vázquez- y antes de que ocurriera lo de Begoña ya quería descansar, y cuando ha pasado… hay momento en los que no te apetece levantarte de la cama y yo no me puedo permitir eso”, ha contado Kiko segundos antes de abandonar el plató.

“Es la etapa más dura que estamos pasando en este programa”, ha terminado diciendo Jorge Javier ante la noticia de que Kiko Hernández abandona Sálvame por tiempo indefinido.