Raúl Prieto y Jorge Javier: una reconciliación forzosa casi siete años después de su guerra fría

Jorge Javier Vázquez ya lo confesó abiertamente: «A Raúl Prieto me lo cargué yo». Dos de los rostros televisivos más potentes del universo Mediaset, uno delante y otro detrás de las cámaras, vuelven a cruzar sus caminos. Supervivientes 2024 va a contar con ellos como presentador y director de las galas, respectivamente. Una coincidencia laboral que hace imposible no recordar el exitoso binomio que durante años formaron en Sálvame y la guerra casi fratricida que terminó con su relación de amistad.

Raúl Prieto es el hombre fuerte de Cuarzo (Banijay Iberia). Cuando abandonó Sálvame, entre otras cosas, por sus discrepancias con Jorge Javier, se hizo cargo de reflotar un hundido Viva la Vida de la mano de su nueva empresa. Y lo cierto es que mejoró la audiencia del extinto programa conducido por Emma García. No obstante, antes de desembarcar en Cuarzo, realizó sus últimos trabajos en La Fábrica de la Tele: el final de Las Campos y el arranque de El Madroño, en Telemadrid.

Raúl Prieto, David Valldeperas y Jorge Javier Vázquez / Gtres

Ahora, Mediaset le ha vuelvo a confiar a esta productora la puesta en marcha de una nueva edición del reality más extremo de la televisión, en detrimento de Bulldog TV. Esta situación propicia el inesperado reencuentro entre los televisivos hombres con una reconciliación casi obligada en el horizonte más cercano.

Han pasado siete años desde que su amistad saltase por los aires como una granada. En verano de 2017, la cúpula movía ficha ante la ausencia de los presentadores habituales (María Patiño y Jorge Javier)y Raúl Prieto, David Valldeperas y Carlota Corredera se ponían delante de las cámaras para conducir Sálvame.

Carlota Corredera, David Valldeperas y Raúl Prieto /@carlotacorredera

¿El problema? La gestión de los beneficios publicitarios por dar ese paso. La tarta se había repartido entre más comensales y el polifacético presentador catalán no estaba dispuesto a ser uno más. Él siempre se ha sentido pieza clave en Fuencarral. En sus propias palabras: «el dueño del cortijo». Por ello, plantó cara y lanzó un pulso a la dirección para dejar claro a los responsables del magacín que no aprobaba esa nueva situación. Además, se hizo fuerte al deslizar intramuros que contaba con el apoyo del que fuera máximo responsable de Mediaset, Paolo Vasile.

El detonante del conflicto entre estos ex amigos tuvo como epicentro la noche de los cuchillos largos. Molesto por el proceder que había tenido la cadena durante sus vacaciones, Jorge Javier citó a Raúl Prieto y a David Valldeperas para cenar y tratar el asunto, como buenos amigos. La intención de Jorge Javier era comunicarles que se sentía perjudicado y aclarar las cosas entre personas que eran parte de su círculo fuerte. Pero todo quedó en una buena intención, en papel mojado.

Jorge Javier Vázquez, Raúl Prieto y David Valldeperas / LOOK

En esa velada, los argumentos se cruzaron, discutieron y según accedió a saber Look, Prieto fue el más beligerante. Cargó contra Vázquez y censuró su decisión de acudir a la cúpula de la cadena para quejarse. La cena fue un absoluto fracaso y Jorge se plantaba al día siguiente cuando comunicó a la productora, a menos de cuatro horas de comenzar el Deluxe, que no contaran con él para presentar el programa. A tanto llegó su tira y afloja que no acudió al Deluxe y Patiño tuvo que ser llamada de urgencia. Finalmente, el catalán ganó la partida y se salió con la suya. Eso sí, con la salida del marido de Joaquín Torres mediante. De aquellos barros, estos lodos; de aquellos repartos ese «a Raúl Prieto me lo cargué yo».

Raúl Prieto y Jorge Javier, ¿borrón y cuenta nueva?

El hecho de que ahora los dos vuelvan a hacer coincidir sus caminos pone el foco inevitablemente en cómo va a ser su relación. La oportunidad es idónea para que se dé una conversación que ponga fin a años de distanciamiento. Raúl Prieto vuelve a la que fue su casa, de la que salió de manera amistosa hace un año después de las tensiones por El Debate de las Tentaciones. El objetivo es con el que siempre ha bailado: hacer un buen dato y mantenerlo en el tiempo. Tarea difícil, aunque no más que reconciliarse con Jorge Javier.