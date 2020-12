No es habitual que los espectadores de un programa de televisión le pongan rostro a su director, y menos si dicho director no tiene un papel delante de las cámaras. Es por ello que hablar de Raúl Prieto es hacerlo de un caso excepcional en el mundo de la pequeña pantalla. Un rostro y un nombre famosos cuya sombra ha resultado más alargada que cualquier programa que haya dirigido y que, en las últimas semanas, a raíz de su inesperado cambio de escenario laboral, ha protagonizado titulares como si de un presentador estrella se tratase.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raúl Prieto (@raulprietogil)

“Raúl Prieto deja Cuarzo y ficha por Mediaset”. Así se hacía eco este digital del primer movimiento de una partida de ajedrez en la que el andaluz tiene claro su objetivo y, cómo no, los pasos a seguir para conseguirlo. Al hacerse pública la noticia del cambio ‘de equipo’ de Raúl, se daba por hecho que dejaría la dirección de ‘Viva la vida’. LOOK supo entonces que el periodista estaba cansado y había empezado a plantearse un futuro más allá de Cuarzo por lo que la cadena de Fuencarral decidió convertir al director en uno de los suyos, evitando así que alguna de esas ideas suyas que se han consolidado como éxitos de la televisión termine en una cadena de la competencia. Pero un mes después el director continúa al mando del magazine de fin de semana de Telecinco, algo de lo más sorprendente incluso para fuentes de Mediaset, que aseguran que todo puede cambiar en cualquier momento, teniendo como fecha tope el mes de diciembre, justo cuando el grupo audiovisual finaliza su contrato con Cuarzo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raúl Prieto (@raulprietogil)

Tal y como aseguran a este digital, con toda probabilidad él permanezca a los mandos de ‘VLV’, y no solo eso, sino que lo haga a través de su nueva empresa. Fuentes de toda solvencia dan por hecho la creación de una productora propia. Para Raúl Prieto no solo sería una manera de saciar su potente ambición laboral sino que también facilitaría las cosas en su relación con Mediaset ya que para la empresa que dirige Paolo Vasile, producir el programa supondría un importante gasto además de no ser la manera habitual de la cadena de trabajar.

Así, una vez esté puesta en marcha su productora y sabiéndose con la confianza de una directiva que ha querido contar con él de manera personal, el sevillano puede confirmarse como la última esperanza de ‘Las Campos’. Fuentes cercanas a Raúl confirman a este medio que la mirada del director continúa puesta en María Teresa y sus dos hijas. Poco importa que en los últimos meses la imagen de la matriarca haya sido puesta en entredicho. Prieto confía ciegamente en el clan y no solo cree en ellas en las facetas que ya se conocen sino que también “apostaría por explotar su vis cómica y devolverles un esplendor en el que solo él cree en la actualidad”.