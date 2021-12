Isabel Pantoja se está enfrentando a su segundas navidades más complicadas. Aunque a priori podía parecer que el conflicto entre la tonadillera y su hijo era temporal y que cabía la posibilidad de que hubiera una reconciliación tras la muerte de doña Ana, lo cierto es que ninguno de los dos ha dado un paso atrás en su postura y esta es la segunda Nochebuena que pasan separados.

Como ya desveló Irene Rosales en Viva la vida, su plan y el de su marido era nada más y nada menos que pasar la Navidad en casa, aunque probablemente acompañados por la familia de la colaboradora. Quedaba así totalmente descartada una vuelta a Cantora por Navidad, ya que tanto el DJ como su esposa se negaban rotundamente a que eso ocurriera tras los últimos roces ocurridos entre madre e hijo. Pero entonces, ¿con quién ha pasado la Nochebuena Isabel Pantoja? Teniendo en cuenta que su relación con Kiko es nula y que también ha sufrido la pérdida de su madre, ha sido Raquel Bollo en Viva la vida quien ha desvelado algunos detalles sobre cómo está siendo la Navidad de la intérprete de Marinero de luces.

La de Sevilla ha aprovechado su aparición en el programa para mostrar su tristeza ante la situación de Pantoja: “Es un año difícil. No es solo el fallecimiento de su madre, sino lo que ya traía, que es el remate. Yo no he podido hablar con ella. La llamo todos los años, pero contaba que este año no íbamos a poder felicitarnos y lógicamente lo entiendo. Sé que Kiko no ha ido porque pasó la Nochebuena con Irene, pero espero que me dé la sorpresa de que por lo menos haya estado Isa”, expresaba, dejando toda su esperanza en que Isa Pi y Asraf hayan decidido acompañar a la intérprete en una época tan especial del año.

Por otra parte, Ricardo, otro de los colaboradores del espacio de Telecinco, quiso dar más datos sobre el estado de la madre de Kiko Rivera en esta fecha: “Su estado anímico no es bueno, dicen que está contenta porque va a empezar una nueva gira, pero la gente de su alrededor dice que no la ve tan contenta”, confirmaba, dejando entrever que ni los planes profesionales que envolverán a la cantante en 2022 han conseguido que comience a tener más alegría.

Quien también ha conseguido información del entorno Pantoja ha sido Suso. El exconcursante de Gran Hermano VIP se puso en contacto con Kiko Rivera para saber cómo había sido su Nochebuena: “Yo hablé con él para unas cosas personales y lo vi muy estable y muy bien con Irene. Lo vi tranquilo. No creo que haya felicitado a su madre. Por lo que me ha contado su entorno, no existe la comunicación entre ellos de ningún tipo. Me cuentan que no hay contacto por ninguna vía, ni por Irene, que antes hacía de puente”, zanjaba. ¿En quién se habrá apoyado Isabel Pantoja para hacer de su Nochebuena una fecha especial?