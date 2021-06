Rafa Nadal, numero dos en el mundo anunció su baja para los Juegos de Tokio 2020, al igual que ocurrió con el austriaco Dominic Thiem. El manacorense reveló a través de sus redes sociales que ha decidido no presentarse ni al evento olímpico ni a Wimbledon, para poder recuperarse físicamente. “Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio. Es una decisión que nunca resulta fácil de tomar. Tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo, entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz: competir al máximo nivel y seguir luchando”, comenzó diciendo el tenista español.



“En estos momentos de mi carrera como deportista, una parte importante es la prevención de cualquier tipo de excesos en mi cuerpo que pudieran impedir seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos”, añadió. Además, hizo hincapié en que los JJOO “han significado mucho en mi carrera y siempre fueron una prioridad. Encontré el ambiente que todo deportista quiere sentir al menos una vez y personalmente tuve la suerte de vivirlos intensamente en tres ocasiones y, además ser el abanderado de mi país”. Tras esta importante decisión, Nadal se ha tomado unos días de descanso y esta navegando las aguas de Ibiza en un exclusivo catamarán.

Se trata de una embarcación de recreo que tiene como nombre 80 Sunreef Power Great White. Un barco que acaba de ser elegido como el mejor del mundo por la revista de ‘lifesyle’ norteamericana ‘Robb Report’. Su fabricante, Sunreef Yachts no ha tardado en compartir en las redes sociales su satisfacción por este importante reconocimiento. El deportista, alquiló un modelo similar en 2018 para unas vacaciones en las islas Bahamas, y en 2020 adquirió este yate, que se ha alzado con el premio ‘Best of The Best’ en la 33ª edición de estos prestigiosos galardones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SUNREEF YACHTS OFFICIAL (@sunreefyachts)

Tiene un precio de 4.5 millones de euros y cuenta con un total de siete camarotes -incluida una suite principal-, con capacidad para doce personas. Lo mejor de todo, es que posee las mejores comodidades como si se tratase de un hotel. Tiene grandes espacios en los que se pueden guardar equipos de buceo, motos de agua o kayaks, y además se puede disfrutar de una preciosa puesta de sol en su enorme terraza, a la que se puede acceder directamente por el salón. En cuanto a su alquiler, la cifra también es algo elevada: 45.000 euros a la semana.

Con esta nueva adquisición, Rafa Nadal decía adiós a su antiguo Beethoven -se trataba de un barco que contaba con cuatro cabinas y con una capacidad para 8 huéspedes-, que había comprado en 2016, y con el que navegó por las aguas del Mediterraneo junto a sus amigos, su familia y su mujer, Xisca Perelló en varias ocasiones.