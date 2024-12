Rafa Mora ha sido uno de los rostros más reconocidos de Telecinco. Durante años, su nombre estuvo asociado al título de “guaperas” por excelencia, siendo uno de los solteros más codiciados de la televisión española. Su paso por programas como Mujeres y Hombres y Viceversa y Sálvame lo catapultaron a la fama, donde se ganó una gran base de seguidores gracias a su aspecto físico y su descaro frente a las cámaras. Sin embargo, como pasa con muchas ‘estrellas’ de la caja tonta, el tiempo y las circunstancias trajeron consigo ciertos cambios. Y nadie mejor que él para mostrarnos cómo, a veces, la vida te da sorpresas.

Aunque en su día fue el «chico 10» de Mediaset, parece que el reinado de Rafa como el guapo de la pequeña pantalla ha llegado a su fin, o al menos, eso nos hizo pensar cuando compartió su experiencia con la cirugía estética. Resulta que el extronista pasó por el quirófano para eliminar lo que él mismo llamaba “un problema” con su pecho. El valenciano se sometió a una operación de ginecomastia, un procedimiento quirúrgico para eliminar el tejido mamario masculino. Para él, ese pecho «caído» que a pesar de su dieta y entrenamiento no desaparecía, era algo que le hacía sentir incómodo. «Tenía la mama desarrollada, y me veía el pecho mal. Da igual que hiciera dieta y deporte, la única solución era pasar por quirófano. Ahora, me ha quedado espectacular», confesó después de la intervención.

Rafa Mora ha mostrado en sus redes sociales cómo lucía su pecho antes de la intervención quirúrgica.

Tras la cirugía, Rafa no solo se siente mucho más cómodo con su imagen, sino que ha vuelto a recuperar su confianza. «Puedo entrenar pesas, puedo correr, puedo hacer de todo», declaró en su cuenta de Instagram, claramente satisfecho con los resultados. La cirugía de ginecomastia, que en su caso tuvo una duración relativamente corta, le permitió corregir un problema que afectaba su autoestima y le daba una imagen de «pecho femenino».

Pero, como todo tiene su historia detrás, también hay que recordar que el camino de Rafa Mora no empezó en los quirófanos ni en las pasarelas de Telecinco. Nacido en Puerto de Sagunto, Valencia, comenzó su carrera profesional en la Policía Portuaria de Valencia. Fue ahí, en su tierra natal, donde trabajó antes de dar el salto a la televisión, que le permitió convertirse en una de las figuras más mediáticas del momento. Su entrada en Mujeres y Hombres y Viceversa fue el trampolín que catapultó su carrera, primero como pretendiente y luego como tronista, un puesto que le permitió conquistar a miles de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clínica Planas (@clinicaplanas)

Tras su participación en este programa de citas, su vida dio un giro y su rostro se hizo familiar para los telespectadores, quienes lo vieron pasar de ser un soltero empedernido a un joven en busca de su media naranja.

Rafa Mora, de tronista a Policía Municipal

La vida de Rafa no se ha quedado estancada en los viejos recuerdos de su época como ídolo juvenil en la televisión. Más de un año lleva alejado de las cámaras, pero aún sigue siendo una figura en el mundo de las redes sociales, donde se mantiene activo y sigue mostrando su vida. Junto a su pareja, Macarena Millán, disfruta de una vida mucho más tranquila y siempre enfocda en el deporte.

Rafa Mora y Macarena, su pareja actual, en una foto reciente. (Foto: Redes Sociales)

Lo cierto es que a sus 41 años ha logrado encontrar un equilibrio que, aunque no es el que imaginaba en sus tiempos de fama, le ha dado una mayor paz interior. En una reciente entrevista en el podcast de emprendimiento Tengo un plan, Rafa compartió abiertamente su situación financiera y personal. “Claro que me he planteado varias veces si esa vida merece la pena, pero luego ves cómo los tuyos viven mejor de lo que vivían antes, ves que te permites tener una buena calidad de vida. A los 40 años, ahora puedo disfrutar de mi familia y amigos”, explicó con sinceridad.

Rafa Mora posando en su cuenta personal de Instagram. (Foto: Redes Sociales)

Hoy, a pesar de haber dejado atrás su carrera televisiva, ha aprobado la oposición para ser Policía en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, donde, curiosamente, su pareja ya disfruta de su plaza. Aunque sigue viviendo en Madrid y no tiene planes de mudarse, se siente satisfecho con la estabilidad que ha alcanzado.