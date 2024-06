Rafa Mora confiesa su actual situación económica tras dejar la televisión

Desde que el programa Sálvame puso punto y final a su emisión, Rafa Mora no ha vuelto a estar vinculado con la televisión. Durante años, el que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se convirtió en uno los colaboradores más habituales de la pequeña pantalla, sin embargo, lleva un año alejado de todo lo mediático. No obstante, confesando cómo es su vida actual y su principal fuente de ingreso a día de hoy, el valenciano ha reaparecido en el podcast de emprendimiento y crecimiento personal de Sergio Beguería y Juan Domínguez, Tengo un plan.

Pese a que hace más de doce meses que no factura como colaborador del espacio televisivo mencionado, Mora ha señalado que su situación económica no ha sufrido excesivos cambios gracias a las inversiones que realizó en su día: «He hecho inversiones, me compré unos pisos en la zona de Levante con la ayuda de un conocido que se dedica al tema de inversión inmobiliaria y me asesoró. Actualmente, sigo buscando para invertir…Hice números, miré el patrimonio para invertir, y le dije ‘quiero tener por lo menos diez pisos y vamos a empezar’. Actualmente tengo cinco pisos más un apartamento que no tengo alquilado porque es para el disfrute de mi familia y de mi madre. Ahora mismo disfruto de cinco alquileres, que es una buena renta lo que tengo ya ahí», contaba.

Por otro lado, Rafa Mora también se ha embarcado en el mundo empresarial, concretamente en una cadena de comida saludable llamada City Poké, la cual cuenta con 12 restaurantes abiertos por toda España: «Estamos muy contentos, hemos decidido cuidar la marca. Es todo comida sana, cero azúcares, cero grasa, nada de fritos… Está muy guay, porque además va muy conmigo que soy una persona a la que le gusta cuidarse. Yo llevo la parcela del marketing, de influencers…», comentaba. Cabe destacar que, además de lo mencionado, Mora está completamente volcado en sacarse la plaza de Policía Local en el municipio de Alcobendas. Por ahora, tal y cómo él mismo ha confesado, ha dejado aparcada la carrera de Comunicación.

Su etapa en televisión

Más allá de su actual vida, Rafa Mora también ha dedicado parte de su entrevista a recordar su etapa por televisión, la cual, como él mismo ha asegurado, le ha permitido vivir en muy buenas condiciones durante mucho tiempo. «Poder dejar dinero a los tuyos, o irte con tu familia de vacaciones a Ibiza varios veranos, que no es barato… He hecho cosas que dices ‘esto sin esto no podría haber sido’. A mi hermana por su cumpleaños le regalé un coche de 36.000 euros. Solo tengo una hermana y dije ‘ahora puedo, no sé si el día de mañana podré hacerlo», explicaba.

Rafa Mora en el podcast ‘Tengo un plan’. (Foto: YouTube)

No obstante, el camino tampoco fue fácil, y Rafa tampoco ha tenido reparo en reconocer que varias veces se planteó si la vida televisiva realmente le merecía la pena: «Pero luego ves cómo los tuyos viven mejor de como vivían antes, ves que te permites tener una buena calidad de vida, que con 40 años ahora puedo disfrutar de familia y amigos, a día de hoy estoy disfrutando del éxito… ¿Merece la pena? A veces me lo he planteado, no ves a tu familia, estás cansado por tantas horas, la noche, ves que tienes muchos colegas de paso, necesitas cerca a los tuyos… Pero también sabes que eso no es eterno, algún día terminará y hay que aprovechar», sentenciaba.