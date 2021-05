‘Sálvame’ suspende de empleo y sueldo a Anabel Pantoja y Rafa Mora

La guerra entre Anabel Pantoja y Rafa Mora parece no tener fin. El pasado 7 de mayo, los colaboradores tuvieron una brutal pelea en pleno directo en ‘Sálvame’ que acabó con insultos, descalificativos y una discusión subida de tono. Algo que la cúpula del programa no va a permitir que suceda en otras ocasiones. Tanto es así, que tomó medidas y puso en manos de la audiencia la continuidad de los televisivos en el citado formato. Una situación que no fue nada agradable ni para ellos ni para el resto de los compañeros. Con un 49% de los votos, los telespectadores decidieron que fuera el ex tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ quien debía abandonar su puesto de trabajo frente al 39% de la prima de Kiko Rivera. Parece ser que este toque de atención no ha servido para nada porque este viernes han vuelto a tener un nuevo enfrentamiento.

Con motivo de la promoción de la película que se emitirá el próximo domingo en Telecinco sobre Freddie Mercury, los colaboradores han puesto en práctica sus dotes artísticas y han hecho una coreografía de las mejores canciones de Queen. Sin embargo, lejos de hacer una actuación para el recuerdo se ha convertido en una nueva batalla para Rafa y Anabel, pues han acabado entre gritos, una vez más. Después de lanzarse alguna que otra pulla, Mora se ha lamentado de no tener detrás un apellido como el de Anabel, algo que desde luego no le ha sentado nada bien a la influencer. La sobrina de Isabel Pantoja que no tiene pelos en la lengua ha recordado que, ella es hija de una madre que “trabaja en administración”.

Ante este nuevo rifirrafe, Carlota Corredera ha tenido que intervenir de manera inmediata. “Como sigáis así, no vais a poder estar juntos en el plató y yo no me voy a creer vuestro perdón. Tenéis que hacer un esfuerzo porque en ‘Sálvame’ no sólo hay que currárselo, también hay que saber convivir”, ha explicado muy seria. Unos minutos después, el formato ha puesto unos vídeos donde se han podido ver las continuas peleas de Rafa Mora y Anabel Pantoja. Al terminar el visionado, la presentadora ha anunciado el castigo que ha decidido la cúpula para los televisivos.

“Tras visualizar horas de grabaciones y repasar tanto vuestra trayectoria en ‘Sálvame’ como vuestro comportamiento el pasado viernes, la cúpula del programa ha tomado una decisión. Existen comportamientos intolerables e impropios de personas adultas y responsables que ni este formato ni esta productora no van a permitir ni ahora ni en el futuro. Las faltas de respeto, las descalificaciones, la burla sobre problemas físicos, las amenazas, y en general las actitudes tabernarias y barriobajeras no tiene cabida en ‘Sálvame’ y tampoco deberían tenerla en la vida real. Quizás la pasión con la que se tratan ciertos temas os ha llevado a pensar que esto es una reunión de amigos, un bar, una discoteca o incluso la selva, pero no lo es”, ha comenzado diciendo Corredera antes de anunciar la sanción que han puesto a Rafa y Anabel.

“Esto es un programa que ven millones de personas para entretenerse y donde hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar. Por ello, la cúpula os impone la siguiente sanción. Rafa y Anabel quedáis suspendidos de empleo y de sueldo por una semana. Una semana de reflexión que esperemos que sirva para que analicéis vuestro comportamiento”, ha sentenciado Carlota Corredera.