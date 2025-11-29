Quién es la misteriosa Almudena Dailly de Orleans: su familia, edad y a qué se dedica

El Baile de Debutantes de París nació a principios de los años 90 gracias a Ophélie Renouard, una importante empresaria que se propuso presentar en sociedad a las jóvenes más relevantes del momento. Por esta fiesta han pasado personas con tanto peso mediático como Victoria y Cristina Iglesias, hijas de Julio Iglesias y Miranda Rynsburger. En su día se convirtieron en las grandes protagonistas del evento y ahora le han cedido la corona a Almudena Dailly de Orleans, nieta de la aristócrata Beatriz de Orleans.

Esta última ha acaparado la atención de los mejores medios y hay mucho interés por verla en el hotel Shangri-La, donde tiene lugar el mencionado acontecimiento. Antes de abordar su perfil, podemos adelantar que es bastante «misteriosa», pues resulta prácticamente imposible encontrar imágenes de ella.

La familia de Almudena Dailly de Orleans

Almudena Dailly de Orleans es hija de Pierre-Louis Dailly y de la princesa Adelaida de Orléans, así que forma parte de una familia muy influyente. Es más, su padrino es Juan Carlos I y tiene bastante relación con la Familia del Rey. No obstante, se ha negado a utilizar sus conexiones y disfruta de una vida totalmente discreta, tanto es así que su perfil en Instagram permanece cerrado al público.

El Rey Juan Carlos en una visita a Galicia. (Foto: Gtres)

Almudena tiene 21 años y su árbol genealógico está repleto de datos que le han convertido en una de las celebridades más cotizadas de la temporada. Ha heredado el estilo de su abuela Beatriz, así que es evidente que están emparentadas, pero dentro de su dinastía hay otros nombres que merecen ser mencionados. Según los datos que hemos recopilado, la joven comparte raíces con los Borbón y con los Bonaparte. Es decir, está vinculada a dos apellidos que le podrían abrir cualquier puerta.

¿Qué estudia Almudena Dailly de Orleans?

Dejando a un lado su ilustre familia, hay que destacar que Almudena Dailly de Orleans se está esforzando mucho por emprender su propio camino, sin tener que depender de nadie. Tal y como se puede apreciar en su página de LinkdedIn, está matriculada en la IE University de Madrid, concretamente en Comunicación. Esto explica el motivo por el que ha puesto en marcha un pódcast que tiene como objetivo comentar y recomendar libros.

Beatriz de Orleans con sus hijas. (Foto: Gtres)

Teniendo en cuenta lo que hemos explicado con anterioridad, podemos decir que la ahijada de Juan Carlos I ha tenido muchas oportunidades para desfilar por alfombras rojas y acudir a fiestas importantes. Sin embargo, ha declinado todas las invitaciones y únicamente ha aceptado asistir al baile que organiza Ophélie Renouard en el mejor hotel de París. Para ella no es una ciudad nueva, pues estuvo realizando unas prácticas universitarias en las oficinas de Sisley.

Un vestido firmado por Dior

Almudena tiene dos hermanos y con ambos disfruta de una relación bastante estrecha, sin embargo, sólo uno de ellos viajará con ella a Francia. Los chicos de la familia se llaman Gaetano y Diego y será este último quien le acompañe en el Baile de Debutantes.

La nieta de Beatriz Orleans lucirá un vestido Dior, la misma firma por la que apostó su madre el día de su boda, evento que tuvo lugar en Sevilla y que contó con la presencia de don Juan Carlos y doña Sofía, en aquel entonces Reyes de España.